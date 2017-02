Abinader: no es a la política que rechazan los jóvenes, sino a los políticos corruptos e incoherentes

Santo Domingo.- Luis Abinader afirmó este viernes que están equivocados quienes asumen el criterio de que a los jóvenes dominicanos no les interesa el tema político, asegurando que su disgusto es con quienes representan a una clase política corrupta e incoherente, por lo que da la razón a los jóvenes que así razonan.

Así es, subraya el economista y líder político, porque la falta de credibilidad de algunos, y los errores cometidos en gran parte de los partidos políticos, han mermado el deseo de la juventud por integrarse en las organizaciones políticas en nuestro país.

“Es una realidad que, lamentablemente, ha impedido que los valores positivos que ustedes podrían aportar, sean incorporados a la vida político–partidaria”, precisó Abinader en un encuentro con cientos de jóvenes y estudiantes en el paraninfo de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde dictó la conferencia “Juventud, oportunidades y buenas políticas en la República Dominicana”, auspiciada por el movimiento Revolución Moderna.

Esa visión que tienen los jóvenes sobre las fallas de la clase política tiene que cambiar, “y yo voy a trabajar para que cambie, y ustedes se van a incorporarse a la política para que juntos cambiemos la política y el presente y el futuro del país”, expuso con entusiasmo.

“Vivimos hoy en un mundo de participación, de inclusión, de colaboración, de redes horizontales y ustedes los jóvenes, y yo, ya no tan joven, tenemos que ser parte de los asuntos que nos afectan directamente. No podemos permitir que se hagan políticas y se aborden problemas relativos a la juventud sin tomarlos en cuenta a ustedes. Sin escucharlos ni comprenderlos. Por eso estoy yo aquí ahora asumiendo este compromiso con ustedes”, agregó.

Una Ley de Juventud que es letra muerta

Abinader deploró que pese a existir desde el año 2000 una ley que ha debido sentar las bases de la participación, inclusión y bienestar de las y los jóvenes, los datos a mano evidencian una realidad diferente.

Citó que 4 de cada 10 jóvenes entre 20 y 24 años no han concluido el bachillerato; en 2016 el Banco Central calculaba que había 3.5 millones en edad entre 15 a 35 años, de los cuales 435 mil estaban desempleados, lo que significa que de los 678 mil desempleados de todas las edades que había en 2016, el 64% era población joven.

La tasa de desempleo de los jóvenes de 15 a 35 años, era 1.4 veces superior a la tasa de desempleo nacional. Pero las mujeres jóvenes tenían 2.4 veces el nivel de desempleo de los hombres jóvenes. Es decir, 3 de cada 10 mujeres y jóvenes estaban desempleadas, subrayó.

La mitad de los empleos informales son de personas jóvenes, lo que significa menores salarios y más inestabilidad laboral. De la población de 15 a 24 años, 1 de cada 5 ni trabaja ni estudia. Es decir, más de 372 mil personas en esa edad. Las mujeres tienen el doble de probabilidad de estar en la condición de no trabajar ni estudiar. En el congreso, de 190 Diputados, apenas 6 son jóvenes. Solo un 3%.

En cuanto a la participación de los jóvenes en la representación del Estado citó que de los 32 Senadores de la República, solo uno es joven, lo cual es parte del panorama general de exclusión de los jóvenes en la conducción del país.

“Todos esos son alarmantes datos son oficiales, que deberían avergonzar al partido de gobierno que ha dirigido el país en los 3 últimos períodos constitucionales y ya va por un cuarto, sin que se observan cambios sustanciales para los jóvenes”, dijo.

Abinader se preguntó: “¿podemos sentarnos a esperar indefinidamente a que esta realidad cambie? Ustedes, a quienes yo he venido a invitar a participar en la vida política, son los que pueden y deben exigir y contribuir a que estas estadísticas cambien”.

El nivel de participación juvenil en la política dominicana, a pesar de que en los partidos mayoritarios existen “organismos” de juventud, debe aumentar significativamente. Porque la juventud tiene derecho a tener derechos!

Sintetizó que los partidos políticos tenemos el deber de ampliar la perspectiva creadora, establecer dimensiones de formación, capacitación y desempeño de los jóvenes, tanto de participación política como del ejercicio ciudadano que promueva su inclusión.

“Así que les exhorto a que sean ciudadanos conscientes, que observen a sus actores políticos, y les pasen factura a los que les defraudan. Algunos vienen haciéndolo, pero debemos cada uno de nosotros, jugar un rol en estos reclamos legítimos y justos”, puntualizó.

La República Dominicana requiere de partidos, sociedad civil y grupos empresariales abiertos a los desafíos de una sociedad cambiante. Promover la igualdad de oportunidades para así poder contar con el principal activo que tiene toda sociedad: Una juventud presente y protagónica, especificó.

Si ustedes se animan a dar el paso adelante y construir el país emprendedor, productivo y moderno; el gobierno eficiente, honesto, y la sociedad democrática y justa que requerimos, en uno años ustedes podránvivir en una sociedad radicalmente diferente; una sociedad donde reine la justicia, la prosperidad y la paz.

– See more at: http://www.elcaribe.com.do/2017/02/03/abinader-politica-rechazan-los-jovenes-sino-los-politicos-corruptos-incoherentes#sthash.vsM7lbtX.dpuf