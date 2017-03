Política Activista comunitaria dominicana lanza precandidatura concejal por El Bronx 0 Por Ramón Mercedes 9 Marzo, 2017

Nueva York.- La reconocida activista comunitaria dominicana Glennis Sánchez lanzó su precandidatura a concejal por el Distrito 17 en El Bronx, durante una concurrida rueda de prensa realizada el pasado martes ante líderes comunitarios.

Sánchez, reconocida también como “La Rubia Estrella” manifestó que va en busca de dicha posición porque en el área hay mucha delincuencia, mujeres maltratadas, falta de empleo y escuelas, entre otras necesidades.

Dicho distrito comprende los sectores de Concourse, Concurse Village, Melrose, Morrisania, Mott Haven, Parkchester, Soundview, y Port Morris, entre otros, donde residen miles de dominicanos con derecho a ejercer el voto.

Esa posición se gana con un máximo de tres mil votos, expresó el aspirante a la presidencia del condado de El Bronx, Francisco Spies, un veterano político y comunitario criollo reconocido por las altas esferas políticas demócratas de la Metrópoli, quien es el asesor político de Sánchez, junto a Benny Toribio.

La precandidata, madre soltera con tres hijos y graduada de Justicia Criminal en la universidad Monroe, dijo que ha venido trabajando desde hace años a favor de la comunidad y de manera gratuita en la Corte de Apelaciones en Brooklyn, la Corte Criminal en El Bronx, y actualmente en un programa comunitario para ayudar pacientes con el mal de Alzheimer.

Añadió que sus servicios desinteresados a favor de los más desposeídos necesita ampliarlo y considera que desde la posición que aspira puede hacerlo, principalmente luchar contra la violencia domestica.

Exhortó a las mujeres víctimas a no callar ni aguantar golpes y maltratos a cambio de que las mantengan. Condenó la falta de más programas en beneficio de las mujeres maltratadas, cuya mayoría, por situaciones que conocemos, no han podido estudiar.

“Si resulto electa ayudaré a esas mujeres que son sometidas a maltratos diariamente. Les pido que no piensen que porque no tienen maridos no puede salir adelante, porque sí se puede; porque para atender y criar los hijos, no es necesario un marido”, dijo.

La ex precandidata a diputada por el exterior en las pasadas elecciones dominicanas, Elida Almonte, la periodista Zenit Díaz, el estratega político Félix Jerez y el director de la emisora “Suprema 90.5”, José Rodríguez, figuran en el equipo político de Sánchez.