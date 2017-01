Comunicado Advierten a líneas aéreas en RD abstenerse de transportar a ciudadanos de los países en veto 0 Por Servicios - Costa Verde DR 30 enero, 2017

Santo Domingo.- El Gobierno federal norteamericano notificó a las líneas aéreas que hacen vuelos hacia territorio estadounidense desde la República Dominicana, que deben de abstenerse de transportar a ciudadanos de los países colocados en veto por el presidente Donald Trump, o de lo contario serán sancionadas con multadas.

De acuerdo con una fuente, el Gobierno federal norteamericano mediante comunicación advirtió que no solo los pasajeros serán impedidos de ingresar a territorio estadounidense, sino que también las aerolíneas que los transporten serán sancionadas.

Unas cinco líneas aéreas realizan vuelos regulares desde la terminal de Las Américas, diferentes ciudades de los Estados Unidos, entre ellas American Airlines, Delta Airlines, Spirit Airlines, JetBlue, United Airlines y Pawa Dominicana.

“Tenemos que ser sumamente cautelosos porque se habla de que las líneas aéreas que violen esa disposición serían multadas con altas sumas de dinero” explicó uno de los ejecutivos de unas de las empresas de transporte aéreo en el país, que rehusó ser identificado.

Los ciudadanos de las siete naciones de mayoría musulmana afectadas por el decreto del presidencial de Donald Trump, están Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen.

En cumplimiento a decreto presidencial la línea aérea Air France, impidió el pasado domingo en Francia, que un grupo de pasajeros procedentes de los países que están incluidos en el veto a viajaran el pasado domingo Estados Unidos.

Mientras que aun ningún pasajero nacional ni extranjero que haya viajado desde la República Dominicana hacia Estados Unidos, ha sido devuelto por el aeropuerto Internacional de Las Américas, afectado por la medida.

Autoridades de la Dirección General de Migración en la terminal explicaron hasta este lunes, no se había recibido ninguna persona no admitida por las autoridades de inmigración de Estados Unidos, saliendo desde el aeropuerto Las Américas.

En tanto, que miles de personas se manifestaron este lunes en distintas naciones del mundo contra el veto migratorio del presidente de EEUU, Donald Trump, a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

“Nosotros todavía a pesar de la medida no hemos recibido el primer pasajero que haya sido devuelto por las autoridades de inmigración de Estados Unidos, comentó un supervisor de la Dirección General de Migración en el AILA, quien dijo que no podía ser identificarse porque no tenía autorización para hablar.

Señaló empero, que los vuelos comerciales de las diferentes aerolíneas que tienen operaciones diarias hacia ciudades norteamericanas salieron con toda normalidad llenos de pasajeros dominicanos y de otras nacionalidades que hacen conexiones en Las Américas, para viajar a Estados Unidos.

Explicó asimismo, el funcionario que regularmente salen por esa terminal viajeros de países musulmanes del Medio Oriente, que vienen con conexiones previas hechas desde el extranjero por internet y otras vías a las aerolíneas que operan en el AILA, para desde el país, trasladarse a ciudades estadounidenses. (Listin Diario)