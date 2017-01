Como en Bonao la AMET no tiene cabeza, los motociclistas no usan casco.

La población está herida por los accidentes que la AMET no previene.

Licey deja en pelota a los aguiluchos.

Los Tigres leen el Acta de defunción a las Águilas en el “valle de la muerte”.

En el estadio Juan Marichal, los que no tienen asientos dejan mal parados a los abonados.

Gaste el dinero, antes de que usted se gaste.

Los Tigres cocinaron a las Águilas en su propia leña.

A la delincuencia se le ha ido la mano en Los Tres Brazos.

Decreto de Trump deja en el aire a la Agencia Internacional de Transporte Aéreo.

¿IATA cuándo tendremos que soportar a Donald Trump?

Trump cree es una buena salida prohibir entrada.

“La Vaca” está con la soga corta: la PN la apresa con pistolas.

El delincuente que mata a un cardiólogo no tiene corazón.

“El Grande” está chiquitico después que la Policía lo apresó.

En la Iglesia Católica hay sangre nueva. Y Francisco lamenta esa “hemorragia”.

En un país donde a la delincuencia la llaman “percepción”, no se percibe nada bueno.

La patria tiene cura: sacerdote critica Día de Duarte sea hoy.

Seno de la sociedad italiana aplaude decisión de permitir amamantar en público.

El gobierno le ha hecho un hielo a Constanza con el hospital.

Cualquiera pide cacao con lo que cuesta un chocolate.

De no apretarnos la correa, perderemos el cinturón verde de Santo Domingo.

¡Ay, Dios! En Perú no quieren ni la estatua de Cristo regalada por Odebrecht.

Con el servicio que ofrece Obras Públicas, la AMET está presa.

Cuando vehículos transitan sin luces por nuestras autopistas, la AMET brilla por su ausencia.

Chile echa humo con los que provocan incendios.

El pronunciamiento de Cerveza Corona es un trago amargo para Trump.

El cine está con el moco para abajo. Muere protagonista de “El Hombre del Elefante”.

Aunque siembren papa, a los productores de Valle Nuevo no los salva ni Francisco.

Los de Valle Nuevo deben quedar sin Medio ni Ambiente.

En Valle Nuevo deberían detener a los que siembran el caos.

Aquí los pobres tienen que morir para ser sacados de la pobreza.

Tengo la corazonada de que la delincuencia ha crecido: matan cardiólogo.

No tienen luces los aguiluchos derrotados que incendiaron árboles en SJM.

Hay que darles leña a los que incendiaron árboles en el parque de SJM.

Las nombran en el gobierno porque tienen el futuro por delante.

La mega diva que desee progresar debe poner de su parte.

Johnny Jones volvió a Ligar.

Lo primero que debe saber manejar una presentadora es el micrófono.

Con Rogelio se pierde en cara o Cruz.

Donald Trump es el presidente 45. Tira como una pistola.

Las casas a orillas del mar provocan una ola de crítica.

Aquí hay un mar de desorden. Casas en plena playa.

Desde que circuló la “bola” de Villar, el juego se enfrió.

El Águila dejó la raya amarilla.

¡Reeeeeeeeeecojan las plumas, que otra historia se ha escrito!

Chilote siempre quiso ver las bases Llenas.

Los “cuadros” del PRD no se ven ni en pintura.

El PRD abre sus puertas a la juventud cuando la casa se le cayó encima.

El “valle de la muerte” es un valle de lágrimas.

Ya que Licey nos cayó a palos, no hagamos lo mismo con los que dan cuerda.

Quiéreme más ahora, que soy un Águila “con las alas rotas, con el alma herida….”.