Odebrecht ha construido el mayor escándalo de corrupción.

Si no identifican a los beneficiados por Odebrecht, la corrupción no tiene nombre.

El que roba al más alto nivel nunca cae.

Moya Pons disipa historia de Las Neblinas.

Se cambia el cuento: ahora es “La cabaña del tío Pons”.

Toledo dice estar sorprendido después que lo sorprendieron.

En Perú hubo coimas, Y punto.

Fiscalía allana casa de ex Presidente peruano. Aquí les allanan el camino a los corruptos.

Toledo tiene una torre de dinero que le permite pasear por París.

Cuando interrogan sólo a los chivitos, el pueblo se pone chivo.

La oposición le saca Punta a Catalina.

Con Catalina, el pueblo se Planta.

Firmar el Libro Verde es un acto de madurez.

¡Trago amargo! Niegan monopolio de cervezas.

Motociclistas de María Auxiliadora piden auxilio.

Tras la marcha, el silencio del gobierno es un escándalo.

El pueblo está Caribe: RD pierde Serie.

En México, dominicanos pierden corrido.

Equipo de RD queda en pelota.

Advierten el ruido dejará sordas a generaciones. ¿Oíste?

Aquí le hacen el juego al ruido en los estadios.

A los que dañan los oídos hay que halarles las orejas.

Los más nocivos son los escándalos de corrupción.

Las bocinas de los vehículos son insoportables. Y la AMET se hace la sorda.

Los ruidos en el casco urbano son un dolor de cabeza.

Las guagüitas anunciadoras anuncian que aquí no hay control del ruido.

Los “drinks” se beben la tranquilidad de los pueblos.

En los “drinks” se toman las calles.

Nadie puede hacerle un hielo a los “drinks” de Baní.

El que abofetea a un agente policial es un descarado.

Los que dividen en política no suman.

Demandar a Bisonó sería un Ito.

La ocupación de tierra sigue ganando terreno.

Tampoco en Valle Nuevo se debe sembrar el pánico.

En Valle Nuevo hay viejas rencillas.

El ajo de Valle Nuevo no baja la presión.

Me corto una mano si alguien cae preso por Los Tres Brazos.

Aquí el que pierde la memoria nunca la encuentra. Y la computadora tampoco.

Más que hacer arreglos, hay músicos que hacen desarreglos.

Si es verdad que cobra en el gobierno, “La ventanita del amor se me cerró”.

Ni por Ventura creo lo de Johnny.

Los artistas que cobran en el Estado tendrán que pagarla.

Tráiganme los espejuelos, Pavel.

Las figuras que cobran sin trabajar desfiguran su imagen.

Los que cobran en Cancillería están Embajada.

Nunca acepte un dinero Maldonado.

El que cobra una botella se bebe el sudor del pueblo.

Las botellas son de acuerdo al color del cristal con que se miren.

Prefiero ingerir vidrio molido antes que ser botella.

Aquí hay tantas botellas como “tapones”.

Peña Suazo es un merenguero de peso: dicen cobra 60 mil en Cancillería.

Hasta los modistos están de moda en Cancillería.

Enciéndeme el amor original, que Punta Catalina es una copia al carbón.