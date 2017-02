La escasez de dólares es un asunto de peso.

¡Miércoles! Asaltan a la hija de Marte.

Un AMET hiere a Canario al no aceptar “cotorra” del chofer.

Los que están bien parados en el gobierno nunca caen.

Se ha escrito la madurez de un pueblo en el Libro Verde.

NY espera temporal de nieve, más el hielo que le han hecho a Donald Trump.

La huelga es la peor lección que puede dar un profesor al estudiante.

Los profesores de la UASD se han quemado.

Danilo va a La Descubierta y la cubre de esperanza.

¿Cómo se hará La Descubierta con este friito?

Lady Gaga le saca cuerpo a la crítica.

El país se quita un peso de encima: disminuye producción de cemento en un 2%.

Los ríos Ozama e Isabela están con el agua al cuello.

Aquí los ríos corren. Pero peligro.

Hasta los Santos son acusados en el escándalo de Odebrecht.

Explosiona otro caso: CORDE “regaló” una mina.

La corrupción mina al Estado.

Los que vendieron a precio de vaca muerta son unos toros.

Hay AMET capaces de pedir la licencia por maternidad.

La falta de una cabeza en AMET da pie a las críticas.

No les den armas largas, porque AMETrallan.

La AMET donde dice digo dice Diego.

La paciencia se derrama: no van al tronco en caso Odebrecht.

Con baja en venta de cemento, unas van de cal y otras de yeso.

La diarrea es un caso sanitario.

Si investigan en Colombia, podrían caer altares y hasta Santos.

Para Maduro es sumamente crudo que baje el petróleo.

El futuro del petróleo es negro.

Cuando el mar se seque caerán aquí los “pejes gordos”.

A Salvador no lo salva nadie de la demanda por difamación.

Médicos se valen de Suero para poder marchar hacia Palacio.

Noticia que vale cuarto: Junta no dará ni un chele a partidos que no reporten gastos.

Un gobierno gastado no puede regular el gasto.

Una Odebrecht que nos ha destruido no debe construir.

Negro le da en el blanco a la justicia.

El de regular el gasto público es un discurso gastado.

Veras es un abogado veraz.

Nos estamos educando: marchan en reclamo de una escuela.

Equipo de Puerto Rico se convierte en asesino en Serie.

El dinero que se gastará en el muro no lo salta un chivo.

Cuando todo quedó al desnudo, Percival Peña pide entreguen vestimenta.

Senadores abortan tema del aborto.

La extensión de la licencia post parto es un problema embarazoso.

Cerrar el diálogo es abrir una crisis.

Aquí nos han privado del espacio público.

¿Quiere perder peso? Páguele a un dietista.

Dele muela a una odontóloga y se irá de boca.

No entiendo por qué los humanos no nos entendemos.

Si hablo que aquí hay un entendiMiento.

No me entiendas, que todo está sobrentendido.