Hipólito se pondrá al día esta noche.

Que la Odebrecht no ahogue a Hipólito en el acueducto de la Línea Noroeste.

La hidroeléctrica de Pinalito podría dar mucha agua a beber.

Lo bueno de Hipólito es que habla sin pelos.

Trump abUSA: pide investiguen a Obama.

¡Qué llamada! Donald Trump acusa a Obama de intervenir su teléfono.

Cuando se le calienta la pista, Danilo visita Los Fríos, en Azua.

¡Guerra! Juan Luis volverá a los Premios Soberano.

¡Qué pena! Ricardo Arjona ya tiene un nuevo disco.

Con todo respeto, no ha habido un jefe de la Policía más irrespetado que el actual.

¡Miércoles! El Comité Político del PLD se reúne el martes.

No hay cañaveral que oculte a los que vendieron las tierras del CEA.

Aquí la justicia es muy débil en eso de preparar expedientes fuertes.

Cuando se le cae la casa encima, Abinader critica el déficit habitacional.

Los que dicen que Luis no prende, están apagados.

Tal y como no lo había anunciado Meteorología, llueve en el Cibao.

Aunque no lo admitan, Meteorología vive una época de Gloria.

Muchos quieren ver a la Ley de Cine rodar.

No den tanta película y modifiquen la Ley de Cine.

El movimiento verde madura cada día más.

Los Buenos Aires dejaron de soplar para la familia de Cristina Fernández.

¡Vamos al grano! RD participará en Bolsa de Turismo.

“No hay vacas sagradas”, pero nos llevan al matadero electoral.

Por lo más sagrado., aquí hay vacas.

En La Culata no hay un motor que impulse el progreso.

La Culata se fundió en el olvido.

La situación de El Seibo no es un mabí.

Quieren reforestar el Sur porque se le han caído los palitos.

Estudiantes piden sanear la UASD. ¡Salud!

El Alba es una luz para los países de América Latina.

Suprimir los colegios sería la mejor lección.

Que los colegios privados caigan abatidos en la “revolución educativa”.

Lo malo es que aquí cada colegio tiene su librito.

Los colegios tiene n a la escuela a los padres de familia.

¡Cuánto añoramos “La Escuelita” de Freddy!

Un diploma para el colegio que cobre menos caro.

El que instala un colegio se gradúa de rico.

Se necesita una llave maestra que abra la conciencia a los colegios.

Hay una clase conservadora que apoya a los colegios.

El costo de los paseos de los colegios nos deja privados.

¿Cómo podemos convivir con los colegios si éstos se oponen a las normas de convivencia?

Cuando los colegios sean privados, habrá justicia.

Frente a los colegios de los ricos hay policías parados, y en el de los pobres, acostados.

Más que un sueño, los “policías acostados” son una pesadilla para el tránsito.

Los “policías acostados” evidencian que el orden está en el suelo.

Lo más lejos que teníamos, es que Danilo nombrara a cercanos de Leonel.

Genao no flaquea.

Fomentan producción de tilapias cuando el crecimiento económico da mala espina.

Tilapias y más tilapias, y no hacen nada con los “pejes gordos”.

Quisiera ser un pez, para nadar en tus diáfanas aguas.