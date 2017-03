Dominicana lanza al equipo de Colombia por una Barranquilla.

Los que se enfrentan a los dominicanos en el Clásico quedan en pelota.

Según mi librito, en el béisbol no hay nada escrito.

El bateo de RD le hizo una mala jugada al equipo de Colombia.

EEUU se topó con un muro en el infield del equipo dominicano.

El plátano convirtió en tostón a los equipos de EEUU y Colombia.

La Victoria no es un triunfo para Omega.

Tres muertos en asalto a camión de pollos y la PN no dice ni pío.

Derrocan a Presidenta y el pueblo Corea.

Esperan en EEUU un temporal de nieve y un hielo a Trump.

La ola delincuencial está llegando a tsunami.

Encienden en Capotillo la Llama Verde contra los funcionarios quemados.

El silencio de Leonel en el caso Odebrecht es un escándalo.

No se sabe cuántos metieron la pata en Los Tres Brazos.

Hay un bacalao que da mala espina.

Los que quieren enjuiciar a Danilo perdieron el juicio.

Cuando apagan un incendio, nuestros bomberos terminan sofocados.

Medio Ambiente se la canta a los que realizan karaoke en Santiago.

Si no vas a subir a Santiago, Nibaje.

No es dulce la vida en Los Salados.

Ningún bombero vive en Cienfuegos.

No se halla un músico en La Otra Banda.

Los oftalmólogos no quieren vivir en Bella Vista.

No encuentro en la RincoNada.

En el Ensanche Libertad la gente es presa de la delincuencia.

La flor de la juventud se ha perdido en Los Jardines.

En La Gallera otro gallo cantará.

En Los Cerros de Gurabo vive gente llana.

En El Maco nadie ha saltado a la fama.

En Santiago no hay un Mejoramiento Social.

No doy La Joya ni por todo el oro del mundo.

El Caballo debió nacer en La Herradura.

¡Qué viejo luce Pueblo Nuevo!

La Barranquita cayó al abismo.

Nadie bebe en el Ensanche Bermúdez.

Que la delincuencia no le provoque un infarto a la Ciudad Corazón.

Las arterias de Santiago están taponadas.

Santiago tiene su Arena, pero le falta el mar.

El mago Cucharimba ha desaparecido.

El que cae en la lengua del doctor Fadul traga en seco.

En Santiago dicen que para comprar un coche hay que ser un caballo.

Los santiagueros son tan claros, que ponen los puntos sobre las íes.

Diloné comenzó su carrera en el Estadio Cibao.

La calle Del Sol no es ni sombra.

A ningún dentista le interesa el Puente Viejo.

Para qué fanáticos, si tú solo, Chilote Llenas.

El Estadio Cibao se enciende porque “leña lleva el burro”.

¡Cuánta vida nos damos en el “valle de la muerte”!

Soy santiaguero. ¿i?

Fue en Santiago donde vi un monumento de mujer.