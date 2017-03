Al verlo contra Pared, Reinaldo anuncia respaldo a Danilo.

Caficultores van al grano y protestan frente al Congreso Nacional.

La desprotección de la niñez parece infantil.

El merengue baila en la cuerda floja.

JLo podría convertirse en “tercera base” de Alex Rodríguez.

El capo del amor, el ex pelotero dominicano sabe hacer grandes atrapadas.

Nadie se imagina la basura que es el vertedero de Duquesa.

El retrato hablado está “feo pa’ la foto”.

Cuando se niega la prisión domiciliaria, al reo se le cae la casa encima.

Comisiones oirán a dirigentes del PLD. ¿Se oye o no se oye?

¡Otra película! Presidente anuncia Ley de Cine será preservada.

Para bailar merengue el apoyo está en el suelo.

Para enfrentarse a Venezuela, Edison Vólquez debe lucir Maduro.

Tenemos un Ministerio Público privado de actuar.

Los hay que dirigen primarias sin haber llegado a la secundaria.

Cuando el juego habla, los fanáticos enmudecen.

Si el equipo no tiene profundidad, termina en el fondo.

¡Qué lindo! Medio Ambiente desmantela taller de madera preciosa.

Nuestra madera preciosa vive una época fea.

Preservar la madera preciosa sería un palo.

La madera en RD no tiene tabla de salvación.

Hablan de madera y viven brincando la tablita.

El que se dedica a la producción de café termina molido.

Los partidos no quieren estar sentados a la derecha del padre.

¡Tanto que Agripino había desCollado!

Si Agripino no tiene tiempo, le llegó su hora.

Es vaga la apreciación de que “monseñor es un hombre muy ocupado”.

Tal vez con Punta Catalina vuelve Agripino a recuperar la energía.

Los partidos opositores se oponen a Núñez Collado.

Me derrito por ir al Museo de Cera.

A la Armada siempre le arman un viaje.

La ola alcista hace que mucha gente se lance a la mar.

A los que están en zozobra no les importa el desafío del mar.

Japón se la pone en China a Israel en Clásico Mundial.

Dicen no hay hora exacta; lo que exactamente siempre pensé.

Al reloj que le llega la hora no sirve para nada.

No pierda el tiempo viendo relojes caros.

Cuando Hipólito cambió la hora se atrasó.

Un mar de conjeturas se ha tejido sobre el reloj de arena.

En la Barrick el tiempo es oro. Y en Puerto Plata.

El embarazo es un golpe de estado.

Los que la convierten en un “pedazo de papel”, hacen el papelazo de enseñarla en las aulas.

Los que practican liposucción quieren comer con grasa.

Alrededor de Duquesa la vida es una basura.

No habrá paros: los maestros quedaron bien parados.

Ante enfermedad de la prima, el Banco Central inyectará dólares.

La inyección de divisas no inmuniza el peso.

Cuando el país pierde peso, la economía flaquea.

No me gusta el Banco Central, sino el que está en la orillita.

Me pregunto, cuándo me responderás que sí.