Hasta en las redes sociales el brote de conjuntivitis es viral.

Con esta conjuntivitis es difícil que podamos ver los papeles.

El procurador da un ojo para que no veamos los papeles.

Los papeles son un papelazo.

Miriam Germán es juez. Y parte.

Más que bancas, merecen el banquillo.

A los legisladores dueños de bancas de lotería se les peló el billete.

¿Qué dice la bancada peledeísta de las bancas?

Al senador de San José de Ocoa le quieren quitar la Alegría.

Apuesto a que los dueños de bancas de apuestas no serán tocados.

El escándalo de las bancas es un número.

¡Nada Temo! Montás acudió a entrevista “entre amigos” en la Procuraduría.

Como quiera, a Temístocles se la tienen Montás.

En un acto de Justicia, a Temo lo interrogan de forma “cordial y amena”.

Entonces el tema de los aviones fue volado de la lectura.

La de Temístocles fue una entrevista descabellada.

Nuria choca contra Pared y sale ilesa.

La Ley de Lavado debe castigas a los que se lavan las manos.

Yo no juro por ninguna declaración jurada.

¡Tiro por la culata! Expediente Odebrecht estaría “armado” antes de que concluya mayo.

Las bancas de loterías van de robo.

Las Cámaras no revelan nombres de involucrados.

¡Ojo con la conjuntivitis!

Rafael debería prestarle Correa a Lenín.

Díaz Rúa dice hay una persona que quiere hacerle daño. ¿Una?

Por poco Ariana Grande queda chiquitica.

No he pegado los ojos preocupado por la conjuntivitis.

Por más bocinas retenidas, la Policía es un escándalo.

Jueza no quiere estar en el caso Odebrecht. Ni yo tampoco.

Lucía que Medina aspiraba a quedarse.

Perder de vista la conjuntivitis sería cegarnos.

Danilo debe echarle el ojo a la conjuntivitis.

¡Ay, papá! Pro Consumidor analiza promociones por Día de las Madres.

En Haití, el blanqueo no debería estar penalizado.

Ensanche Isabelita se suelta: golpean asaltante y lo entregan amarrado.

La adelantada decisión de la jueza es un atraso.

El juez que se precipita va al abismo.

No hemos tenido visión para evitar la conjuntivitis.

El ojo colorado es blanco de la conjuntivitis.

Nadie ha volado por la compra de los Tucano.

Policía apresa a 73 delincuentes. ¿Qué hacían sueltos?

Un Rio de gente pide renuncia de Temer.

Manifestaciones de Rio desembocan en un mar de críticas contra Temer.

¡Hemos perdido el juicio! Renuncia jueza al caso Odebrecht.

Los vientos de Leonel arrastran papeles.

La delincuencia no tiene remedio: atracan farmacia popular en Fantino.

Luis no es cola de León en el PLD.

La popularidad de Reinaldo está pintada en la Pared.

Un en país sin visión, la conjuntivitis es un problema.

No me cortes los ojos, que la conjuntivitis lo hizo.