Cincuenta y dos inspectores de Migración vuelan de los aeropuertos.

La conducta de los trabajadores de los aeropuertos está en el aire.

Al ojo malo todo se le pega, hasta la conjuntivitis.

El brote de conjuntivitis da ganas de llorar.

Las prótesis “carabelitas” evidencian que nuestra medicina está en el hueso.

En la temporada ciclónica, Meteorología no toma en cuenta los vientos de Leonel.

Navarro estudia la difícil situación del magisterio.

Aprovechan tiempo muerto para profanar la tumba de Charles de Gaulle.

La Mesa de la Seguridad Ciudadana cojea.

¡Estamos presos! Interior cancela más de 3 mil policías por faltas graves.

Las aceras son un espacio público que deja al peatón privado.

La violencia escolar en RD es una mala lección.

Viene una onda, aunque gobierno subió la gasolina.

El ascenso de políticos en base al dinero es el precio que pagamos.

Aunque no es ateo, Maduro no cree en Santos.

El boliche como que no da bola.

¡Problema embarazoso! Investigan médico inseminó a mujeres con su propio esperma.

La migraña sigue siendo un dolor de cabeza para la medicina.

Hablar de la basura es un desperdicio.

El de la basura es un negocio sucio.

Cuando se habla basura se contaminan los medios.

Cuando no haya basura, se podrá hablar de que David ha desCollado.

Tras divorcio con el turismo, Puerto Plata no volverá a ser la “novia del atlántico”.

El dolor de espalda es algo que viene desde de atrás.

El punto es que Odebrecht nos tiene en coma.

¡Qué sorpresa! Danilo suspende visita.

Juro que Francisco Ortega es lo que se llama un jurista.

En las cárceles hay 25 mil presos. En las calles 25 mil que deberían estar presos.

El ferry es una zozobra.

¿Qué emergencia motivó la suspensión del acto inaugural del 911 en Santiago?

Sin edificio, al Tribunal Constitucional se le cae la casa encima.

La separación de los poderes debería unirnos.

La temporada ciclónica inicia cuando caigan los sobornados por Odebrecht.

La cúpula política tiene la moral en el suelo.

Hay profesores que se les lee en la cara que se quemarían en lectura.

La ortografía es letra muerta en ciertos profesores.

En la escuela hay pizarras; no reglas.

Cuando un funcionario mete la mano, está metiendo la pata.

No es la cárcel que hay que reforzar, sino la justicia.

Cuando las FARC entreguen todas las armas, la paz en Colombia será un tiro.

Tiroteos en Mississippi provocan río de sangre.

La humanidad tendrá un respiro cuando se acabe el asma.

Gallo pone la bola a cantar.

Toledo denuncia Keiko Fujimori se la pone en China.

A los árbitros de ajedrez les dieron jaque.

Cuando Corea del Norte lanza un misil, EEUU explosiona de ira.

Con un Rio de protestas, Temer se ahoga.

Sin Rio, Temer jamás estará en sus aguas.

Hay profesores que forman parte del Producto Interno Bruto.

Es de inteligentes quererte en bruto.