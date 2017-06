“Déjenme trabajar” es una expresión que cuesta trabajo analizar.

Ante pregunta vaga, Danilo pide “lo dejen trabajar”.

Danilo se emplea en su trabajo.

Con el nuevo modelo penitenciario estamos presos.

Cuando están presos se acuerdan de los reos.

Hay sueltos que están presos del pánico.

A la informalidad de los haitianos hay que darle formalidad.

Los productores nacionales no cosechan éxitos.

Al coronel Piccini le hablaron para que no hablara.

En la UASD por cualquier “quítame esta paja” llenan las calles de basura.

La implementación de barcos en la recolección de basura va viento en popa.

Miren como el CONEP le paga a Pepe Abréu.

Es prematuro hablar de aborto.

Tirotear una yipeta en un elevado es parte del bajo mundo

De acuerdo a mis cálculos, César tiene problemas renales.

Los problemas de las cárceles son internos.

Los argumentos de los que no trabajan son vagos.

En la Federación de Boxeo no dan un golpe.

Nuestro boxeo está a punto de colgar los guantes.

Los sindicalistas del transporte se manejan a tiros.

Hay que frenar la delincuencia en los autobuses.

Algún día el transporte público deberá ser privado.

Resulta cuesta arriba que se intente un asesinato en el elevado.

Hay que entrarle al que ocasiona un disparo sin salida.

Ahora les van a meter mano a Los Tres Brazos.

El que pesca en río revuelto merece una ola de rechazo.

Las loterías nos tienen en banca rota.

El que PEPCA está condenado.

Que se dejen del can. No comería perro.

Para los imputados el juego está trancado.

Edesur arroja luz sobre los apagones.

No todo es color rosa en la marcha verde.

Juro que no hablo más de la declaración jurada.

En las Ferias de Empleos no hay trabajo.

En las Marchar Verdes participan personas maduras.

Tras incidentes, Hubieres tiene la barba en remojo.

Hubieres necesita un chaleco de fuerza.

Los aviones dejan caer de muy alto algunas reputaciones.

Hay empresarios del transporte que son bocina del gobierno.

Los que son bocina del gobierno se quedarán sin pito.

Aunque remuevan el caso de los aviones, no podrá volar el de Odebrecht.

Con el tiburón en veda, los “pejes gordos” seguirán en sus aguas.

Hubo que dar mucha cotorra para que pusieran en veda al pez loro.

El que hace tiempo debería estar en veda es el “perico”.

La moral del coronel de la cocaína está hecha polvo.

La veda da mala espina cuando han caído algunos “pejes gordos”.

El silencio de Piccini es un escándalo.

El impuesto a las gaseosas es una noticia refrescante.

Hay que luchar con energía contra las bebidas energizantes.

No me subas a un Tucano, que no quiero mi amor quede en el aire.