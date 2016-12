Las quemaduras de los fuegos de Navidad no son artificiales.

Es alto el número de motociclistas por los elevados.

Con una AMET inoperante, los motociclistas de los elevados van de robo.

A los motociclistas que roban cajas hay que darles funda.

Los camioneros son una carga para el país.

El aborto es un tema embarazoso para Danilo.

La DGII da en el blanco a varios negocios por irregularidades en el “Viernes Negro”.

Trump es Bill con Clinton.

Donald Trump nunca ha tenido una conversación arMónica con Bill Clinton.

“El gigante de los domingos” ha empequeñecido las relaciones entre Willy y Domingo.

Tres mil militares en las calles y la delincuencia no baja la guardia.

PRSC entregará hoy 50 mil canastas a pobres. ¿Oye qué rico, mami!

Una puerta cerrada. Y la frontera abierta de par en par.

El dominicano ausente siempre envía un presente.

El billetero que piensa en su pensión se le pela el billete.

Sobrevivir como billetero es un premio.

Hablan de reforestar, y aquí le cortan a uno hasta el árbol genealógico.

Para el que no puede venir, la gracia navideña es una desgracia.

¡Esto se calienta! Comenzó el invierno.

Parece han metido la mano en Los Tres Brazos.

Ojos de la Iglesia sobre Danilo tras éste observar el Código Penal.

Instarlos a no buscar cargos es “cargarle el dado” a los peledeístas.

La falta de comida alimenta la delincuencia.

¡Tierra, trágame! Venden terrenos en Los Tres Brazos.

No es una pantalla: Aduanas ocupa cientos de televisores en contenedor.

Aquí se persigue el delito, pero éste es más rápido.

Compras de bebidas alcohólicas suben 13%. Eso “vale” un trago.

Con tantos “tígueres”, el mapache jamás será una amenaza.

Hay cronistas que nunca han bebido, pero parecen borrachos cuando narran.

Aquí “el que más sabe de deporte” es el que menos sabe.

La narración de algunos anda en pelota.

Tirarse cinco entradas con ciertos narradores no tiene salida.

Beban o no, hay narradores que son un trago amargo.

Los hay que no beben, pero son una botella.

Tras declaración de Peña Reyes, se escucha un Berrido.

La Liga siempre se desliga de todo.

Hay que cuidarse de los grupos “moscas”. Por si las moscas.

Robinson es un elefante blanco en las Estrellas.

Me entretengo pensando que este es un país sin entretenimiento.

La vida se la ha puesto en China a Fujimori.

Las cámaras de seguridad instaladas en las calles están “feas pa` la foto”.

Quique quiere agarrar a Bisonó por el Haza.

Al Partido Reformista no lo reforma nadie.

Que exista la inyección letal es una pena.

La pena de muerte por ahorcamiento no estrecha los lazos de amistad.

Se le podrían caer los altares a Danilo con la Iglesia.

Aún hay vida para las Águilas en el Valle de la Muerte.

Se desconoce el número de “desconocidos” que cometen actos delincuenciales.

Este país sin pelota sería simbólico.

Cuando el amor termina en la cama es una pesadilla.