Aquí el que ocupa un vehículo va en tránsito hacia la muerte.

El que da bebidas alcohólicas a un menor, merece la pena mayor.

¡Qué espectáculo! Donald Trump no consigue artista para su investidura.

Mas que su pelo, Trump debe cambiar su cabeza.

Ningún famoso quiere hacerle coro a Trump en su investidura.

¡Un mito! La llegada de haitianos a Chile enciende el fósforo del racismo.

¡Diablo! Ezequiel Molina dice: Parece Dios impuso a Donald Trump.

Ezequiel Molina es un pastor, no una oveja negra.

¡Un tiro! Las FARC celebran su última Navidad en armas.

Una carretera con baches le hace un hoyo al turismo en Puerto Plata.

Con tantas motocicletas, no hay país que llegue lejos.

Aunque lo acusen de rebajarse, véndale barato al turista.

Cuando abusan del turista, la industria sin chimenea echa humo.

No se vaya de boca: sonríale al turista.

Que el Este siga siendo el Norte del turismo.

Puerto Plata vale oro.

La comida de Buche Perico no la comen ni las cotorras

Hay lugares en que el arte culinario se va de nalgas.

Un postre caro es una amargura.

El puerco asado esta muy caro. Y perdonen la puya.

Tenga cuidado con la ensalada rusa, para no verlo con el Moscú para abajo.

El ruso habla por su vodka.

El que no guarda para enero, no ha hecho su agosto.

El chicharrón grasoso anda en cueros.

Un mondongo le cae bien al que se enamora entre las tripas.

El tsunami crea un mar de conjeturas.

Para el insomne no hay Nochebuena.

¡Mucho ojo! Leonel apoya observaciones hizo Danilo al Código Penal.

Asistencia Vial de Obras Públicas debería asistir al AMET.

Padre Soto: ”Los Jóvenes son mejores que lo que ellos creen”. Lo creo.

Es negra la historia de las armas blancas.

No sea cochino, coma cerdo con moderación.

Los que creen que la comida se acaba en una noche, están acabados.

El que escucha “7 pollos” pone un huevo.

El tema “7 pollos” es una muestra de que estamos fritos.

Aquí hay composiciones que hieden a descomposición.

El que fusila un tema debe ir al paredón.

Los temas musicales sin valor literario forman parte de nuestros Espectáculos Públicos.

Echar un cubo es obrar en balde.

La comida recalentada es hacerle un hielo al estómago.

Robarse un furgón de un muelle es muestra de que no vamos a puerto seguro.

No me tildes de que no pongo acento.

Hay tan poca unidad, que hasta los aguaceros son dispersos.

Aquí no hay seguridad de que disminuya la inseguridad.

La inseguridad nos disparó el seguro.

El que arroja agua hirviente a un hijo merece la losa fría.

No se preste a cogerle prestado a un prestamista.

Mientras Obama disfruta de la brisa de Hawaii, Leonel no sabe hacia dónde corren sus vientos.

La historia de nuestra Policía es gris.

Cuando me acompañas al mar me siento en mis aguas.