Prohíben los fuegos y las armas no.

Las armas de fuego han quemado la tranquilidad de los dominicanos.

Las botellas embriagan al gobierno.

No fuegos, pero motocicletas sí.

Ezequiel enfila los cañones contra la impunidad en la “Batalla de la Fe”.

¡Ajo! Otro policía denuncia el sueldo cebolla.

Hay oficiales superiores que ven inferiores a los subalternos.

Danilo quiere haya tranquilidad en cada rincón. ¿Como en la presa de Rincón?

¡El mundo echa humo! fumar marihuana por placer es permitido en Oeste de EEUU.

Obama le hace un hielo a Rusia congelando los bienes de dos agencias de inteligencia.

Salida de 35 diplomáticos de EEUU deja al mundo con la vodka abierta.

Ojalá que la reacción de Rusia no deje a Obama con el Moscú para abajo.

Al publicarlos, la AMET promueve los accidentes de tránsito.

Lo que dice Hopólito de Valle Nuevo es viejo.

Una explosión de protesta por ausencia de fuegos artificiales.

¿Prohibieron los fuegos por los funcionarios quemados?

Danilo promete para el 2017 más aciertos. El 2016 fue incierto.

La AMET no encuentra la vía de evitar los accidentes.

Los asaltos provocan más miedo a las autoridades que a la población.

Muerto el perro, sigue la rabia.

Los dueños de salones de belleza están perdiendo la cabeza por los asaltos.

Por un pelito no me atracaron en un salón de belleza.

Fue a un salón de belleza y los atracadores le pasaron el rolo.

El director de la Policía tiene la percepción de que John atracaría 25 negocios.

¡Quedamos en el aire! Peguero Paredes dice banda planeaba robar un avión.

El director de la Policía no aterriza.

El general Peguero cree que las Paredes hablan.

La Policía lleva a cabo un proceso.

Entonces, ¿la Policía es una institución del orden?

Francisco calienta a las sociedad al decir que son frías calculadoras, sin compasión.

Hay que estar locos para ir al siquiatra.

Sería un palo saber cuántos árboles se cortaron en el 2016.

Rosas para Maduro por liberar a Rosales.

El que no sabe de patología puede meter la pata.

Ni con todas las lluvias podrá florecer la confianza.

¡Qué lección! Profesor devuelve 451 mil euros le dieron de más.

Wilfrido nos da salsa prometiendo merengue en el 2017.

México no coge cabeza. Decapitan a tres en Acapulco.

Siento en lo Interior que permitan beber sin restricción.

Los vendedores de cerdo asado estan fritos.

Las masas no prefieren cerdo asado.

El pollo al carbón es una copia.

Hay que jocear para ganarse la vida vendiendo cerdos.

El pan de la enseñanza es más importante que el desayuno escolar.

La música vulgar es una nota discordante.

La AMET monta operativo, pero no desmonta a más de uno de una moto.

Las motocicletas le han ganado la carrera a la AMET.

Fui a Bávaro y me desconecté. No había señal.

Los pronósticos se les aguan a Meteorología.

Quiero ser un arenal bañado por las olas de tus besos.