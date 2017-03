Almeyda dice a Felucho “se le fue el gatillo”

Santo Domingo.- El doctor Franklin Almeyda Rancier, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aseguró hoy que su compañero de organismo, Félix Jiménez (Felucho), especula cuando dice que advirtió a la cúpula partidaria de sobrevaluación en la construcción de la Autovía del Coral, y en esa denuncia “se le fue el gatillo”.

El dirigente político negó que en el Comité Político Felucho haya tratado asunto de sobrevaluación, sino que hizo una comparación de proyecto distinto al que se aplicó en la carretera.

Almeyda Rancier admitió que en una reunión del Comité Político, Felucho planteó esa obra y que tenía un proyecto distinto de la ruta que se ejecutaba, al parecer por un asunto personal, nunca de sobrevaluación.

Aseguró que también se escuchó en esa reunión la evaluación del ingeniero Pedro Delgado Malagón, asesor.

“Luce confuso Felucho y mezcla muchas cosas. Creo que con su denuncia se coloca en la acera del frente”, expresó Almeyda Rancier, aunque no quiso entrar en el tema de sanciones al entender que el PLD tiene que superar su crisis institucional, debido a que los organismos no se reúnen y por eso son infuncionales.

El miembro del Comité Político especificó que la reunión a la que se refiere Felucho Jiménez ocurrió entre el 2008 y 2009, a la que se invitó al secretario de Obras Públicas, quien llegó acompañado del ingeniero Pedro Delgado Malagón, supervisor y ejecutor de la obra, quien dio en un informe dando calidad a lo que se hacía.

Dijo que el Comité Político no acogió la petición de Felucho, quien planteaba que la ruta que él proponía saldría por un valor menor, pero consideró válidas las explicaciones de Delgado Malagón de que la inversión para esa zona turística era la correcta.

Sobre Felucho dijo que muchos hablan que se quiere retirar de la política desde hace diez años, y que vive calculando la edad de los miembros del Comité Político.

Se refirió a que hay que tener cuidado con no coincidir con el bombardeo mediático contra Odebrecht y vincular al PLD.

UN APUNTE:

Que lo lleve a la Fiscalía

El doctor Franklin Almeyda Rancier, miembro del Comité Político, pidió a Félix Jiménez (Felucho) a dejar de especular y llevar a la fiscal la especulación de sobrevaluación que plantea, no tratarlo en el Comité Político. El dirigente político dijo creer que la corrupción y la impunidad es un tema judicial, no como se quiere politizar. Consideró que es un error politizar la corrupción o judicializar la política, porque así se persigue otra cosa que no es sanción. Sobre una posible sanción a Felucho, aseguró que el PLD no está en condiciones de sancionar a nadie, por la falta de operatividad de los organismos. Cree el PLD se ha convertido en una maquinaria electoral.

“Si usted apoya eso, sepa que que se está situando en la acera del frente, porque esos ataques son en contra del gobierno y el partido”, manifestó Almeyda al ser entrevistado por Danny Alcántara, Freddy Sandoval, Oscar Medina y Luisín Mejía, en el programa televisivo Hoy Mismo, por Color Visión.

Crisis en el PLD

Almeyda Rancier aseguró que hay mucha indisciplina en el PLD, aprovechando muchos dirigentes la crisis interna y a muchos hay que sancionarlos.

Sostuvo que si no se audita y cualifica los estatutos del partido, que está en 2.4 millones de miembros, tendrán muchas dificultades, porque en el proceso pasado hubo candidatos contrapuestos al PLD. (El Nacional)