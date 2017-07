Andrés Bautista afirma Ministerio Público no tiene un caso en su contra

Santo Domingo.- El presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, afirmó esta tarde que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia ha dado un primer e importante paso y una señal de que el Ministerio Público no tiene un caso en su contra, como, dijo, ha venido sosteniendo desde que fue “injustamente” arrestado y luego sometido a prisión preventiva.

Bautista salió esta tarde de la cárcel de Najayo donde cumplía prisión preventiva acusado en el caso Odebrecht. El pasado sábado los jueces le variaron la medida de coerción junto a otros 7 imputados, otorgándole una fianza de 15 millones de pesos e impedimento de salida del país.

“La Magistrada Mirian German Brito, digna presidenta de la dicha Cámara, en ocasión de la decisión del pasado 8 de julio, de manera responsable, como siempre ha actuado, indicó las serias debilidades del expediente tanto para mí como para los demás compañeros de esta adversidad”, expresó durante una rueda de prensa en la casa nacional del PRM, donde fue recibido por dirigentes de esa organización política, tras su salida de la cárcel.

Aseguró que en los cargos que ha ocupado y como hombre de familia siempre ha actuado con tal transparencia y comprometido con una gestión eficiente e integra.

“Por estar convencido del daño que hace la corrupción y la impunidad a nuestro país, cuando me ha tocado, he impulsado y aprobado normas y mecanismos institucionales para garantizar la eficiencia y la transparencia en la investigación y persecución de dichos males que laceran nuestras instituciones e impiden nuestro cabal desarrollo”, indicó.

Garantizó que nunca ha traicionado los principios familiares, ni los valores e ideales democráticos

Manifestó que desde su posición como presidente del Partido Revolucionario Moderno, como ente público y como ciudadano comprometido con los más nobles y sagrados objetivos del país, seguirá luchando denodadamente contra los males que impiden el desarrollo institucional, económico y democrático.

“Esta dura prueba en la que me ha puesto el Ministerio Público, que ha actuado contra mi, animado por objetivos totalmente ajenos a la justicia, no me detendrá en la lucha por un mejor país para todos y todas. Por el contrario, declaro que me siento mucho más firme y comprometido para lograrlos, junto al pueblo, en mi condición de presidente del Partido Revolucionario Moderno”, precisó. (El Día)