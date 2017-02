Quiénes son los nuevos regidores que componen la Sala Capitular del cabildo de Río San Juan? Arabella Martínez: “Soy una regidora que busco someter y apoyar las acciones que beneficien el municipio” 0 Por Rubén Santos 27 Febrero, 2017

Costaverdedr.com surgió como medio de proyección de su municipio, su gente y las diferentes actividades del pueblo. Apegado a ese propósito, inicia ahora una serie de trabajos para dar a conocer a sus autoridades municipales, no lo que ya conocemos, como el alcalde y la vicealcaldesa, sino los nuevos integrantes de la Sala Capitular.

Iniciamos con la regidora Arabella Martínez, quien por primera vez es una de los cinco componentes de la legislatura municipal.

Es licenciada en administración de empresas egresada de la Universidad Dominicana O&M extensión Puerto Plata, con una maestria en Habilitación Docente.

Su padre Raul Martínez también fue regidor.

Tras trabajar en empresas como Hotel Caribbean y el Banco del Progreso abrazó la política, y apoyada por los votos del BIS ganó una regiduría en las elecciones del 2016.

En la actualidad es comercialte de tienda y renta de vehículos.

A ella la entrevistamos e inició su conversación agradeciendo al pueblo por su elección. Pprometió no defraudar la confianza depositada en ella y dio detalles de sus propósitos en el gobierno municipal.

Aquí sus respuestas:

R.S: ¿Cuales proyectos tiene la sala capitular?

A.M: Se está trabajando en varios caminos vecinales, alumbramiento del pueblo con cambio y reparación de lámparas. Ya se inició el programa de señalización de las calles y espacios turísticos del pueblo conjuntamente con la DGTT y su director Luis Estrella.

R.S: ¿En que tiempo estará lista la funeraria municipal?

A.M: Ya está habilitada para funcionar, sólo faltan detalles muy mínimos, y ya se inició a trabajar en la habilitación de la calle de la misma.

¿Qué has propuesto en estos 5 meses aproximadamente en la sala capitular?

He estado muy de cerca con el tema de la cancha Municipal, he propuesto su remodelación. He tenido varios encuentros con los deportistas, de hecho para nadie es un secreto las reuniones que hemos realizado en la Sala Capitular, con Luis Estrella, Jacobo González, Luis Hernández y los jugadores han venido a reclamar que realmente la cancha esta olvidada.

Considero que en los próximos meses ese problema se solucionará y se puedrá jugar baloncesto ya que es un punto a favor de nuestros jóvenes, ya que el deporte es la base principal para combatir los males que afectan nuestra sociedad.

¿Que pretende lograr como regidora para Río San Juan?

Lo primero es trabajar en unidad para que todos podamos lograr los proyectos que vengan en beneficio del pueblo de Río San Juan, que juntos podamos demostrar que sí se puede.

¿Con los 5 regidores de partidos diferentes como se manejan a la hora de tomar decisiones?

Hasta ahora todo es unidad a favor del pueblo, no he visto que se hayan hecho aprobaciones ni propuesta a favor particular todas estamos de acuerdo con ideales y trabajando así podemos apoyar.

A la hora de tomar decisiones no pensamos en partido si no en lo que es factible para el pueblo y lo que es favorable, eso es lo que se esta viendo. Un ambiente de armonía.

¿Es cierto que los últimos jueves de cada mes antes de la sesiones realizan una pre sesión y lo que diga el Síndico es lo que se aprueba en la sesión ordinaria?

Rubén te voy hacer honesta, se izo en varias ocasiones, porque no te voy a decir que es mentira, antes de diferentes sesiones al principio nos reunimos antes, pero los temas que se trataban no tenían que ver con la sesión, pero ya eso se solucionó, por respeto a las personas que van acompañarnos y a llevar los principales problemas de sus comunidades, ya los regidores en las últimas sesiones no lo estamos haciendo.

¿Cómo es su relación con el Alcalde?

Cómo tu sabes soy de un partido diferente al del síndico Alberto Alonzo, pero es bueno que se sepa que soy una regidora que busco someter y apoyar las acciones que beneficien el municipio y eso está más allá de lo politico.

Son dos órgano uno que es la sindicatura y el otro la Sala Capitular, por el momento el síndico y yo no hemos tenido ningún tipo de enfrentamiento ya que las cosas que se están haciendo, es con el consentimiento y aprobación de nosotros y mientras lo haga así va a contar con el respaldo mío y de mis compañeros.

Ahora bien puede tener claro que cuando yo entienda que las cosas no estén a favor del pueblo lo vamos a decir y tomaremos las decisiones de lugar.

¿Qué te parece el nombre que le tienen a esta nueva Sala Capitular?

Ja ja ja ja ja (risas), según leí por ahí, nos tienen un nombre pero no tengo información de eso, hasta ahora no te sé decir.

¿Cómo escogieron los regidores a la nueva secretaria del concejo?

Surgió la oportunidad luego de que la ex secretaria renunciará; Ana Rosa (Hidalgo) es muy dinámica y de hecho es de mi partido, y qué mejor forma de premiar a esta joven trabajadora que jugó un rol importante en la política pasada como candidata a vice síndica del BIS.

Martínez también se refirió a la compra de una yipeta para el alcalde, la cual dijo ya está aprobado, porque la actual tiene problemas, se calienta fruto de todos los viajes que realiza a Santo Domingo a diferentes actividades cotidiana y a gestionar para el municipio. Dijo que no se ha comprado por que el ayuntamiento está en precariedad económica.

También se mostró de acuerdo en la compra de camiones recolectores de basura, porque los actuales están destartalados y con serios problemas de mecánica.

Finalizó definiendo a Luis Estrella como el padre de Río San Juan, porque está abierto a los proyectos para bien del municipio, y con quien dijo mantiene muy buenas relaciones.