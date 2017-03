Austria, muy aburrido

Supongo que Aus­tria es un país suma­mente aburrido. Por­que no tiene motoconcho ni gua­guas voladoras, ni “selolimpio” y “selocuido” en calles y avenidas. Y en las calles lo que se oye es música de los grandes clásicos. Y no tiene la suerte de poseer diputa­dos y senadores como los nuestros. Ni una mujer que to­que el acordeón como la Vieja Fefa. Y Los austríacos no conocen el mangú con salchichón y aguacate. Ni tienen una playa como “La Poza de Bojolo”. Ni oyes a nadie decir “ayer me bajé un po­te”. Ni nadie saluda “¿y qué…?” o “¿cómo tú tá?” o “¿qué e´ lo que hay?”. (Se impone pre­guntar: ¿cómo puede vivir gente en un país tan aburrido?).