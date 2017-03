Reclamo Autoridades NY visitarán comunidades para entregar dinero no reclamado 0 Por Ramón Mercedes 4 Marzo, 2017

Nueva York.- La oficina del contralor general del estado, Thomas P. DiNapoli, estará visitando las diferentes comunidades en este estado para entregarle el dinero no reclamado a miles de contribuyentes.

Durante el presente mes estarán este día cuatro, de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. en el Riverbank Park, ubicado en la avenida Riserside con la calle 145, en el Alto Manhattan.

Luego el día nueve, desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. Finkelstein Memorial Central Library, 24 W. Route 59 Spring Valley.

El día 16 desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. y el día 19 desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., el personal de la contraloría estará en SBA Operation Start Up & Grow Veteran Business Conference en SRC Arena & Events Center at Onondaga Community College, 4585 West Seneca Turnpike Syracuse

El 18 desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. estarán en Adirondack Sports & Fitness Expo en Saratoga Springs City Center, 522 Broadway, Saratoga; y los días 24 y 25, desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. estarán en el 2017 Somos El Futuro en Empire State Plaza Convention Center, Albany.

Se indicó que más de 1.5 millones de dólares son devuelto diariamente a residentes del Estado. Los fondos no reclamados provienen de antiguas cuentas bancarias, depósitos de servicios públicos, cheques no cobrados, reclamos de seguros y hasta de acciones. Algunas cuentas contienen dinero sin reclamar desde la década de 1940.

Los residentes que no puedan asistir a los eventos tienen la alternativa de obtener su dinero utilizando el sistema de reclamos en la página web o llamando al 1-800-221-9311.