Clave para la impunidad

Hay una frase clave para ganar impunidad en cualquier espacio vial de este paisito, sea antes o después del semáforo; después de circular en via contraria; después de rebasar los 120 kilómetros en el millaje; después de estacionar donde sea porque me da la gana; después de irrespetar al peatón que pretende cruzar en la esquina… Frase exclusiva de la idiosincrasia dominicana que no resiste ningún agente de la AMET, con la que empieza el inmenso tramado nacional de la impunidad. La frase: “¿Tú sabes quién soy yo?” (Es muy efectiva, porque aquí no hay autoridad que se dé a respetar).