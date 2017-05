Colón era economista

Para que quede claro que no soy enemigo de los economistas, como algunos economistas han dicho, debo decir que conozco a muchos que son mansos, se ríen, dicen malas palabras y hasta tienen sentido del humor (variedad escasa, pero existe). Por ejemplo, uno de ellos me ha remitido esto para que lo publique: “Se considera que Cristóbal Colón fue el primer economista de América. ¿Por qué? Muy sencillo: no sabía a dónde se dirigía, no supo cómo llegó, embarcó a mucha gente, hablaba con gran seguridad de temas que desconocía, creía que todos los demás eran indios y ¡viajó siempre por cuenta del Estado!”. (Complacido).