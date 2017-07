Diputados pensantes

Algo único, insólito, impensable, inesperado, sorprendente, inaudito en la historia de este estado de cosas que ha sido la Republica Dominicana desde que naciera. ¡Lo veo y no lo creo!: ¿Que la mayoría de los diputados pensaron con su propia cabeza? ¿Que no atendieron unánimemente las líneas que les bajaron sus respectivos partidos y mandamases? ¿Que votaron contra los senadores sobre eso del aborto con excepciones (a pesar de que las tribunas estaban llenas de curas y pastores chantajistas)? ¿Será cierto? ¿Seguro que no lo soñamos?