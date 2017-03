CRISIS POLÍTICA Dirigentes del PRD rechazan expulsión de Guido Gómez Mazara EL VICEPRESIDENTE NACIONAL, ANDRES HENRIQUEZ, DICE QUE DEBIDO A QUE TIENEN DOS AÑOS QUE NO SE REÚNEN SE DESCONOCEN LAS ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DEL PRD 0 Por Teonilda Gómez y David Hilario 2 Marzo, 2017

Santo Domingo.- Dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), rechazaron la decisión del Consejo Nacional de Disciplina de esa organización política, de expulsar como militante a Guido Gómez Mazara por la supuesta violación de varios artículos de los estatutos y el reglamento de ética de esa organización política.

La comisión encabezada por los vicepresidentes nacionales del PRD, Aníbal García Duvergé y Andrés Henríquez, recordaron que ese partido atraviesa una profunda crisis desde el año 2009, cuando en el proceso convencional para elegir la dirección de esa institución política, reclamaron ante la Comisión Política que no había correspondencia entre las actas que ellos tenían y las que estaban en el partido.

Explicaron que nueva vez en el año 2013 en la convención para elegir la dirección se produjo una crisis cuando en la contienda no se le permitió a unos de los competidores a la presidencia, en el caso de Guido Gómez Mazara, no se le permitió tener ningún miembro de la Comisión Nacional Organizadora de la Convención “y esta a su vez no se le consintió ningún miembro en las Comisiones Locales Organizadoras (CLO) y peor aún no se permitió delegados en los recintos de votación”.

“Pareciere que las ambiciones personales, el resentimiento entre los líderes del partido eran mucho más significativos que su compromiso con el PRD, con la memoria de su líder José Francisco. Peña Gómez, con la democracia y con el pueblo dominicano” recalcó García Duvergé.

En tanto que Henríquez lamentó que estas situaciones deban ser tratadas en un hotel de la capital y no en el organismo correspondiente, ya que según explicó estos llevan casi dos años no se reúnen, por lo que se desconocen las estrategias y programas de la estructura.

Durante el encuentro estuvieron presentes, además de Aníbal García Duvergé y Andrés Henríquez, los dirigentes Leuddy Peralta Adames, Ramón Valdez Paredes, Félix Luna, entre otros. (Listin Diario)