Domínguez Brito reitera pared de hotel en Barahona cumple con normas ambientales

Santo Domingo.- El ministro de Medio Ambiente Francisco Domínguez Brito dijo hoy que la construcción de la pared en el antiguo hotel en Barahona cumplen con las normas medio ambientales.

Dijo que se trata de un hotel antiguo que tiene 13 años abandonado que ahora se está reparando y que la pared no se levanta en el malecón sino en la parte de atrás del hotel.

Explicó que esa calle no es una vía principal.

“Toda la reparación del hotel tiene los permisos correspondiente”.

La pared no está en los 30 metros sino que en la mayoría de los casos pasan los 130 y 140 metros de la costa.

Explicó que la pared está siendo levantada entre la calle y el hotel.

“Si hay alguna medida que tomar para que la gente desde la calle pueda ver la playa creo que perfectamente se puede tomar cambiando la estructura de la pared que podría ser en hierro o malla ciclónica”. “Todo eso es factible.

Hemos dicho que también tenemos que tener cuidado porque algunas de las cosas que se presentaron en el malecón de Barahona.

“La pared no está en el malecón de Barahona sino en la parte de atrás del hotel”.

Relleno sanitario Haina

Dominguez Brito dijo que existe una resolución emitida por el Ministerio de Medio Ambiente que establece que hasta tanto no haya n los acuerdos de lugar entre empresarios, comunidad y promotores del proyecto no habrá lanpsoibilidad de llevar a cabo el relleno sanitario.

Have falta un consenso que hasta que no se resuelva sobre esa base no podrá ejecutarse el proyecto.