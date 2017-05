Que Eckhart Tolle hable (4 de 5)

En verdad que hacía muchos años que el País no pasaba por momentos tan complicados, una gran tensión, pero sobre todo un ambiente de incertidumbre, confusión y negativismo. por más esfuerzo que podamos hacer para mantenernos vinculados a nuestro ser, a nuestra esencia positiva, en cualquier momento somos absorbidos por ese ambiente generalizado y sin darnos cuenta empezamos a ser parte de ese mundo exterior, contaminado, confrontador y guerrerista.

Todos los medios sin excepción han sido absorbidos por la negatividad y si nos vamos a las redes sociales, es un verdadero campo de batalla, donde se dice lo que es, lo que no es y lo que jamás será. En estos días hemos oído de todo, ladrones, delincuentes, come mierdas, hijos de puta, entre otras delicatesen, que ensombrecen y enturbian cada minuto el ya caldeado ambiente por lo que atravesamos los dominicanos. Ojalá no sea el preludio de otra Venezuela, porque de ésta manera se iniciaron las cosas en ese hermano País suramericano.

Reconozco que atravesamos por una situación muy difícil, pero tratemos de ser lo más comedido posible, por nuestra salud espiritual, por nuestra tranquilidad y paz, por nuestra familia, por nuestro País, por nuestro futuro. Por todo esto vos a dejar que Echart Tolle nos siga hablando y con ello dejando un mensaje que quizás nos sirva de algo.

CAPITULO NUEVE

MUERTE Y ETERNIDAD

“Cuando caminas por un bosque que no ha sido domesticado por la mano del hombre, no sólo ves abundante vida a su alrrededor, también encuentra a cada paso árboles caídos y troncos desmoronados, hojas podridas y materia en descomposición. Donde quiera que mires, encontrarás muerte además de la vida. Al escrutarlo más de cerca, descubrirás que el tronco que se está descomponiendo y las hojas podridas no sólo hacen nacer nueva vida, sino que ellos mismos están llenos de vida.”

“La muerte no es lo contrario de la vida. La vida no tiene opuesto. Lo opuesto de la muerte es el nacimiento. La vida es eterna. Por supuesto que sabes que vas a morir, pero eso no es más que un concepto mental hasta que te topes por primera vez con la muerte en persona, por medio de una enfermedad grave, por un accidente que te ocurre o le sucede s alguien cercano a ti o por el deceso de un ser querido, la muerte entra en tu vida haciendo que te des cuenta de tu propia mortalidad”.

“Cuando una experiencia, una reunión de amigos, unas vacaciones, que tus hijos crezcan y se vayan de casa, llega a su din, mueres un poco. La forma que esa experiencia tenía en tu conciencia se disuelve. Esto suele producir un sentimiento de vacío que muchas personas prefieren no sentir, no afrontar. Si puedes aprender a aceptar, e incluso a dar la bienvenida a los finales de tu vida, tal vez descubras que el sentimiento vacío, que inicialmente pareció incómodo, se convierte en una sensación de espacio interno que es profundamente apacible. Aprendiendo a morir diariamente de este modo, te abres a la vida.”

“Cada vez que se produce una gran perdida en tu vida, como la perdida de posesiones, de tu hogar, de una relación íntima; o la perdida de tu reputación, de tu trabajo o de tus capacidades físicas, algo muere dentro de ti. Sientes que mengua tu sentido de identidad. Cuando una forma con la que te habías identificado inconscientemente y que considerabas parte de ti te deja o se desvanece, eso puede ser muy doloroso. Podría decirse que deja un agujero en la trama de tu existencia”.

“Cuando te ocurra algo así, no niegues ni ignores el dolor o la tristeza que sientes. Acepta que están ahí. Date cuenta de la tendencia de la mente a construir una historia en torno a esa pérdida en la que se te asigna un papel de víctima. El miedo, la ira, el resentimiento o la autocompasión son las emociones que acompañan a ese papel. A continuación, registra la historia fabricada por la mente, si lo haces, tal vez descubras que ya no te da miedo. Quizás te sorprenda descubrir la paz que emana de él”.

” Qué efímera es cada experiencia humana, qué breves nuestras vidas! ¿Hay algo que no esté sujeto al nacimiento y a la muerte, algo que sea eterno?. La muerte no es una anomalía ni el suceso más negativo, como la cultura moderna quiere hacernos creer, sino la cosa más natural del mundo, tan natural como su opuesto polar, el nacimiento. Recuérdalo cuando estés sentado junto a un moribundo’.

EXCELENTE REFLEXION PARA ESTE PRECISO MOMENTO.