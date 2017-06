Que Eckhart Tolle hable (5 de 5)

Simplemente y sin comentarios dejaré que Eckhart Tolle concluya.

Capitulo Diez

SUFRIMIENTO Y EL FINAL DEL SUFRIMIENTO

” Los budistas han conocido desde siempre la interconexión de todas las cosas, y ahora los físicos la confirman. Nada de lo que ocurre es un suceso aislado; sólo aparenta serlo. Cuanto más lo juzgamos y etiquetamos, más lo aislamos. Esto significa que cualquier cosa que es, no podría haber sido de otra manera”.

“La verdadera libertad y el final del sufrimiento estriban en vivir como s hubieras elegido deliberadamente cualquier cosa que sientas o experimentes en ese momento. Este alineamiento interno con el Ahora es el final del sufrimiento. Si no hubieras sufrido como has sufrido, no tendrías profundidad como ser humano, ni humildad, ni compasión. El sufrimiento abre el caparazón del ego, el sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta que es innecesario”.

“La infelicidad necesita un Yo fabricado por la mente, con una historia, una identidad conceptual. Necesita tiempo, pasado y futuro. Cuando retiras el tiempo de tú infelicidad, ¿qué queda?. Únicamente ese momento tal y como es. Puede ser una sensación de pesadez, agitación, tirantez, enfado e incluso náusea. Eso no es infelicidad, y no es un problema personal. Simplemente es una intensa presión o una intensa energía que sientes en alguna parte del cuerpo. Al prestarle atención, la sensación no se convierte en pensamiento, y de este modo se reactiva el YO infeliz”.

“Surge mucho sufrimiento, mucha infelicidad, cuando crees que es verdad cada pensamiento que te pasa por la cabeza. Las situaciones no te hacen infeliz, pueden causarte dolor físico, pero no te hacen infeliz. Tus pensamientos te hacen infeliz. Tus interpretaciones, las historias que te cuentas, te hacen infeliz.”.

“Los juicios mentales habituales y la contracción emocional hacen que mantengas una relación personalizada y reactiva con las personas y sucesos de tu vida. Todo eso son formas de sufrimiento autocreado, pero no lo reconoces como tales porque son satisfactorias para el ego. El ego se crece en la reactividad y el conflicto. Cuando estés sufriendo, cuando te sientas infeliz, estate totalmente con lo que es Ahora. La infelicidad y los problemas no pueden sobrevivir en el Ahora”.

“Empieza a practicar en pequeños hechos el hábito de NO NOMBRAR. Si pierdes el avión, si dejas caer y rompes una taza, o si resbalas y caes en un charco, ¿puedes contenerte y no llamar mala o dolorosa esa experiencia?. ¿Puedes aceptar inmediatamente que ese momento es como es?. Considerar que algo es malo produce una contracción emocional en ti. Cuando dejas que la situación sea, sin nombrarla, de repente dispones de una enorme energía”.

“Ve más allá del bien y del mal absteniéndote de etiquetar mentalmente las cosas, de considerarlas malas o buenas. Cuando vas mas allá del hábito de nombrar, el poder del universo se mueve a través de ti. Cuando mantienes una relación no reactiva con las experiencias, muchas veces lo que antes hubieras llamado MALO dará un giro rápido, cuando, no inmediato, mediante el poder de la vida misma”.

“El dolor físico es uno de los profesores más severos que podemos tener. Su enseñanza es: LA RESISTENCIA ES INÚTIL. Nada podría ser más normal que el deseo de no sufrir. Sin embargo, si puedes abandonar esa actitud y permitir que el dolor esté presente, tal vez sientas una sutil separación interna del dolor, como un espacio entre el dolor y tú, por así decirlo. Esto implica sufrir conscientemente, voluntariamente. Cuando sufres conscientemente, el dolor físico puede quemar rápidamente el ego en ti, ya que el ego está compuesto en gran medida de resistencia”.

Con esto concluyo el resumen del libro de Eckhart Tolle “El silencio habla”, contado por el mismo autor. Solo me queda el deseo de que sus enseñanzas espirituales le hayan sido de gran provecho y al mismo tiempo motivarse para adquirirlo y leerlo con mayor profundidad.