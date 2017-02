El Premier Peralta

Durante el anterior cuatrienio del presidente Danilo Medina, escribí en una oportunidad que José Ramón Peralta era el Súper Ministro de esa administración, por lo amplio de su radio de acción y su capacidad para tratar todos los temas, aún aquellos que no están en el marco de su competencia. El jovial ministro Administrativo de la Presidencia, vegano como mis raíces, me llamó muy amablemente para decirme que no buscaba principalía y que solo hacía su trabajo. Ahora, como es más amplio el espectro de acción del funcionario y continúa creciendo su habilidad para el trato de los temas que dominan la actualidad, hay quienes aseguran que ya no es el Súper Ministro sino el Premier de la presente administración, el que lleva el día a día de la gestión; en una palabra: El hombre que domina la cancha…

Domingo Bautista

Otro Peralta al que aprecio profundamente es mi gran y mejor amigo Domingo Peralta Bautista, al que “el artitaje” ha hecho conocer solo como Domingo Bautista, hombre de éxito y amigo de los amigos, con cuyas reflexiones y lamentos en las redes sociales me solidarizo absoluta y plenamente. Mi hermano Domingo ha escrito en Facebook esta joya, que quiero compartir con mis lectores: “Una madrugada para la reflexión, y en esta soledad llegan a mi mente cuántos farsantes, oportunistas y charlatanes a los que hoy veo con mucha distancias, no sabía que las ingratitudes y las inconsecuencias me tocarían la parte más sensible de mi alma, hay un precio muy alto que pagar, pero he aprendido la lección. Hoy he podido desarrollar la suficiente fortaleza y el coraje para todo aquello que pretenda maltratar lo más profundo de mis nobles sentimientos, lo he sacado de mi espacio emocional, después de muchos malos momentos hoy soy yo quien los desafío, ya aprendí a usar sus propias armas para enfrentarlos, desde ya le hago un reto, para que la batalla la hagamos en igualdad de condiciones. Estoy listo para la pelea”. Abrazos para Domingo y su hermosa familia…