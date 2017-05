El resentido social

Es mucho lo que se habla acerca del resentido social, pero en realidad, ¿que es un resentido social?. ¿una condición?, ¿ una enfermedad?, ¿ un trastorno de la conducta?. Desde mi punto de vista ninguna de estás clasificaciones. ¿ Entonces que es?. Entiendo que es una visión de la vida, resultante de una programación social, como resultado de experiencias negativas que han formado un EGO, que hace que la vida se observe con una destacada distorsión, a través de un filtro que nos aleja de la realidad.

El ser humano al margen de millones de años de cultura que se imponen a la mente inconsciente, recibe desde niño una programación de la sociedad, que les dice que el “éxito”, la fama, el triunfo, la felicidad, etc., sólo ocurren cuando obtienes determinadas cosas materiales. Por lo que debes trazarte sueños y metas permanentemente para ser alguien destacado en la vida. En algunas ocasiones logras esas metas y en otras no es posible, por lo que cuando no lo logras, entiendes que has fracasado y empiezas a buscar culpables.

Esos “fracasos” al no asimilarlos correctamente, entiendes que no tienes salida, por lo que te nublas de pensamientos negativos y por ende de sentimientos de frustración. No eres capaz de entender que el fracaso es una situación creada por tu propia mente, que lo que debes hacer es buscar la parte positiva que eso pueda tener. Como dice un escritor famoso: “Buscar el lado positivo del fracaso”; y ” que cada fracaso nos trae una semilla igual o mejor que eso que ha pasado”.

Cuando la persona sólo observa la parte negativa, obviando totalmente el aspecto positivo que cada situación encierra, se va convirtiendo en un resentido social. Empieza a sentir celos, envidia, odio y rencor de aquellos que entiende han logrado triunfar en el mundo, sin detenerse a analizar las causas del triunfo de los demás y las de su fracaso. No reflexiona, sino que acusa, ataca y enarbola el chisme como su arma de combate.

En realidad el resentido es una victima de la propia sociedad, pero puede convertirse con el tiempo en alguien peligroso, llegando a convertir esa envidia y odio en acciones violentas, tanto contra otras personas, como consigo mismo. Esto puede llevarlo a un nivel de resentimiento tal, que puede hasta agredir físicamente a quienes envidian, o pueden llegar en un nivel frustración, que pueden caer en una depresión que los lleve a atentar en contra de su propia vida.

Por lo que mi recomendación a aquellos que empiecen a sentir esos sentimientos negativos, como reflejo de múltiples y constantes pensamientos ruidosos en su mente, es que haga un alto, se detenga y se tome un tiempo para reflexionar. Que realice una evaluación de su vida, que sea capaz de observarse y ver que está haciendo bien y que podría estar haciendo erróneamente.

Tratar de hacer conciencia de que esos pensamientos y sentimientos de envidia y odio no son propios de su ser interior, sino que han sido instalados en su mente por la sociedad, que están programados para pensar de esa manera. Cuando sea capaz de hacer esto, notará que sentirá un alivio interno, porque empezará a entender que nadie es responsable de sus fracasos, y que ni siquiera él es el responsable, sino su EGO, programado por la sociedad.

Es el momento de empezar a vivir el momento, el ahora, y abandonar el apego al pasado y las proyecciones del futuro. Desde ese momento dejará de ser un resentido social, para convertirse en un ser humano, con tranquilidad mental, paz espiritual, sin pasarse el tiempo juzgando a los demás, aceptando al otro tal y como es, con sus vicios y virtudes. Entonces empezará a conocer lo que es la felicidad y le dirá adios al EGO perturbador.