¿Te sientes cómodo donde estas justo ahora? ¿Te gusta lo que haces? ¿Estás seguro que es lo que quieres hacer por y para tu vida?

Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos cuando vivimos algo que realmente no nos pertenece y de hecho vivimos infelices. La vida es larga y a la vez corta, tu decides como vivirla. Dice un tabú, ¨QUE MIENTRAS MAS FELICES VIVIMOS EL MOMENTO MAS RAPIDO SE VA EL TIEMPO¨. Y es cierto, por eso yo prefiero vivir una vida que si me pertenezca y que aunque sea corta, no será nunca miserable.

Seguro que te sientas en el mismo lugar de siempre preguntándote si de verdad ese era el lugar que te tocaba en esta vida! Pero no es así, es que tienes que buscar ese lugar al cual tu perteneces! que crees que los momentos se crean mágicamente, que las personas correctas están en el tiempo correcto, TU HACES ESOS MOMENTO, TU HACES QUE ESAS PERSONAS ESTE EN ESE MOMENTO!

La vida se trata de que aun cuando no veas luces en la oscuridad siempre aparecerá una pequeña que le ganara a la oscuridad, por eso tienes que tener los ojos bien abiertos y entre más aprendas abrirlos mas luces verás. NOSOTROS, somos el resultados de nuestras pensamiento y acciones, que esperas de estar sentado en el mismo lugar, comiendo la misma comida siempre, viendo a las mismas personas siempre, y no digo que sea mal si eso fue lo que elegiste esta bien, pero entonces no te queje, entonces que no te de envidia como viven otras personas, no te quejes de los que si sonríen porque ellos si están viviendo su propia vida, y haciendo realidad sus propios sueños.

Si la mayoría del tiempo piensa que es no lo que quieras hacer, pues lo que haces no tiene nada que ver con tu sistema y lo peor de todo no haces nada para cambiarlo, todo es un sacrificio en esta y en otras vidas, si te dieron la oportunidad, si la oportunidad de vivir en esta, no la pierdas, ve y has algo grande, tuyo y que a pesar de todo eso los demás lo vean como un ejemplo a seguir.

Es increíble ver a personas que no hace algo porque creen que no le servirá de nada en esta vida, pero como sabes eso, si no lo intentas, si no lo conoces como sabes que no es lo tuyo. Vienes y me hablas de que no te interesa, cuando vives en una vida que tu no tienes idea a quien pertenece. Intenta hacer algo mas haya de aquello que ya has dominado.

A lo que sea que te dediques será la mayor parte de tu vida, imagínate todo eso ligado a que no te gusta lo que haces. CÓMO TE SENTIRÁS?

Solo cuando amas verdaderamente algo, lo harás excelente, después de todo ello lo demás será SECUNDARIO. T e lo dice alguien que esta en el momento perfecto, ESCRIBIENDO ESTO PARA TI!