Err jocico derr pueeblo!

A ver jociquero, divídeme un millón de pesos entre 50 a ver a cómo toca…. Ah pero eso está fácil, $20 mil pa cada uno!

-0-0-

Anjá jociquero, ta fácil pa ti, pero no pal comité de Carnavarengue y los careteros que están a punto de irse a la garata con puños con el premiecito viejo ese que ganó la carrosa de Río San Juan en el desfile nacional del carnaval!

-0-0-

Y hay mucho lío ahí? ….Ay jociquero no te haga el pendejo, que tu sabe eso y más! O tu no ves redes sociales, es el pueblo entero que está metío en ese bochinche!

-0-0-

Noooo, pero yo vi que habían llegado a un acuerdo, que se pagaron 145 mil de deuda contraída para participación de la carrosa y que le iban a entregar 345 mil a los careteros organizados en la Unión Carnavalesca y lo otro era para crear un fondo para apoyo a futuras comparsas!

-0-0-

Anja jociquero, y te creíte la película. Eso hablaron los del comité y el presidente y vicepresidente de los careteros, pero después que se anunció el acuerdo eso terminó como la fiesta de los monos, a rabazos limpios!

-0-0-

Ay no me digaaaa! Y entonces? …Oye jociquero los careteros están regao, prácticamente detutanaron a la directiva, dicen que quieren más cuaaarrtos! Son seis o 7 y aspiran a 75 mil cada uno!…

-0-0-

Ofrezcome que bochinche, y pensar que la mayoría antes del millón solo aspiraba a ganar el premio de 5 mil pesos que daba el ayuntamiento en el concurso a la careta ganadora… que les parece viejo!

-0-0-

Jociquero no te metas ahí que te puedes joder, recuerda que ahí no están todos los son ni son todos los que están, ahí hay muchos cojecamaras!

-0-0-

Es verdad si, mejor me callo antes de que me partan el jocico… Por cierto, una pregunta, y quien es el matatán ahíiiii?

-0-0-

Jociquero, mejor no pregunte para que no sea sorprendido… que aquí de cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán, para alegría de muchos…

-0-0-

Hablando de alegría, el jociquero está más contento que un perro con dos rabos, al ver que la Asamblea de Nueva York reconoció a Costaverdedr.com por su labor periodista… Más bueno que es así! ….Vieron lo orondo que se ven el director y el editor en jefe? Parecen doctores… jijijijiji.

-0-0-

Diablo si jociquero, lo que no hacen las autoridades aquí, lo hacen en Nueva York!

-0-0-

Ay ombe, tranquilo, no importa que las “autoridades” de Río San Juan los desmeriten y cataloguen como sus enemigos, si los gringos, que sí saben, reconocen y resaltan su labor. ….No le dé mente a ná!

-0-0-

Ta bien jociquero, pero es que me quilla que hay gente que en lugar de alegrarse y celebrar, están dao ar diablo por eso…. Anjá, y entonces, palo si boga y palo ni no boga!

-0-0-

Jociquero una pregunta, y se lee mucho Costaverdedr en Nueva York? …Ay mi jijo qué sé yo de eso, lo que te puedo asegurar es que la última vez que pregunté, la página estaba recibiendo 300 mil visitas mensuales, o sea, 10 mil diaria, que no es paja de coco! …Ofrézcome, que calderito que coje moro!

-0-0-

Atención, atención, a la gente que me está parando en la laguna para acusarme de que toy vendío porque no digo nada malo contra el alcalde, debo aclararle que no, simplemente que al jociquero solo me preocupa lo que haga a favor del pueblo y últimamente lo está haciendo bien…

-0-0-

Ay jociquero, tú si eres cínico y lambón. Tu no ha visto cómo está la cancha, vuelto un arrabal?

-0-0-

O qué tú crees, que porque le dieron una pintaíta al parque y pusieron algunos zafacones baratos con los 130 mil pesos que entregó el banco Ademi, el alcalde lo está haciendo bien? …aaaaquerrooso!

-0-0-

Pa mi, pa mi, jociquero, que a tí te tan dandando algo! ….Ay mi jijo, quisiera yo, el jociquero se está cayendo a pedazos, como la carretera Los Pinos, que une a la Cantera, Tres Ceibas, Los Pinos, Los Limones, Los Pullones y Bobita… Esa vía ta de madre, ni los burros pueden andar por ahí, y nadie dice nada ni nadie hace nada!

-0-0-

Pero oye bien, están metiendo alcantarilla pa resolver el lío que se arma en el barrio Santa Lucía cuando llueve, sembraron flores en el parque, sacaron el bote de los bomberos y los ramos de la Laguna…. Eso ta bien!

-0-0-

Oye jociquero no te miento la madre, porque ha dicho que no tiene, pero tu parece que ta vendío!

-0-0-

Alo! …Que la fanfarrona se va de luna de miel pa Cancún con quién? …Diablo jociquero, hasta sordo te ha vuelto. Lo que te digo es que la fanfarrona se está matando con Cancún el de las comparsas y caretas por el lío del millón! ….Aaaaah bueno, problema de ellos!

-0-0—-

Tu ve jociquero que tu ta vendío, dique hablando esa vaina, porque tú no dices que el regidor Miguel Gas no ha vuelto más a la sesiones de la Sala Capitular, quien va es el suplente Guanchi Alvarez! …

-0-0-

O sea, que el tipo se quedó defitivamente en la capital y se olvidó definitivamente de Río San Juan…. Qué dice el puuúblicoooo?

-0-0-

Otra cosa jociquero, que raro que tu no ha dicho que el general ya puso al valer al carajito y lo nombre en Inespre con 15 mil tururús! …Anjaaaa! …aunque te voy a decir una vaina, eso no e nada pa’ to’ lo que por irse hacerla campaña a Albertico! ….Tu ve, ahí no se na’!

-0-0-

Jociquero, tres preguntas rápidas: Qué pasó la Asociación de Profesionales? Y la reunión en que se prometió a una comisión del municipio con el presidente Medina en Palacio, cuando va? Y esta última: No va este año tampoco el torneo de Baloncesto Superior?

-0-0-

Anda er diaaaablo, pero la gente cree que el jociquero es un genio! Por qué tu le tira esa tres pedrá al jociquero, apunta pa otro lao, que el jociquero no sabe de eso… Tu sabe uno por uno quienes te pueden responder eso! ….Aburrrr, aburrrrr!