Lo que se comenta en las calles de Río San Juan! Err jocico derr pueeblo! 10 enero, 2017

Siii, así mismo fue, dejé pasar todos estos días de Navidad, Año Nuevo y Reyes sin hablar, a ver quién se acordaba del jociquero y le daba su regalito, pero na na ni na, na na nada, que se joda el jociquero… ni siquiera una cajita del Plan Social le tocó!

-0-0-

Aaay jociquero, no te quejes, que eso no fue solo a ti, a nadie le dieron ná en esta pascua… y cuando digo nadie, me refiero también al municipio, porque tu viste, ni bombillitos pusieron en el parque este año? …Fue el único municipio de la provincia que no lo hizo!…

-0-0-

Al Alcalde se le olvidó que los pueblos se decoran en Navidad…. Los que queríamos ver decoración tuvimos que irnos a Cabrera, ahí sí estaba lindo! …Así actua un alcalde de verdad…

-0-0-

Además, sobre las cajas navideñas no te perdiste de nada, porque las pocas que dieron, trajeron unas latitas de pica pica vencidas que provocaron una churria del carajo a quienes se las comieron!… Tú te daba cuenta por el chorro que dejaban camino al baño… jijijijijiji

-0-0-

Aaaay Jesúuu, y pensar que el año pasado dieron de to, claro estábamos en campaña…. Ahora solo le queda recoger… A que tú no ha visto al Gobernador, ni los diputado ni senador ni nadie repartiendo ni siquiera la mitad de los juguetes y regalos que repartieron el año pasado!

-0-0—–

Nooo, espérate, que la directora de INAVI, repartió varios juguetes a través de la fundación Mariano Alonzo! …Ay jociquero, tu lo dijiste, dos o tres juguetes, además, eso fue por relaciones que se consiguió… yo aplaudiría a la fundación por eso… bieen!

-0-0-

O es que tu no sabe jociquero que este pueblecito se jodió? Que estos reelegidos están del carajo, de lo más desentendido… Tu no ha visto como está Río San Juan, vuelto un desastre?

-0-0-

Si, está jodido, comenzando por nosotros los chamaquitos, no nos quieren ver ni en pintura… El hombre de la Duarte con Mella nos pasó el rolo, porque en la campaña pasada no le seguimos el juego y expresamos lo que sentimos…. Pero que recuerde que el mundo da muchas vueltas y sabrá Dios cual será la próxima parada!

-0-0-

Nooooo, pero ese hombre está tranquilo, “trabajando por el pueblo”, y ahora más con el apoyo del Gobierno Central…. Anja, anjú!

-0-0-

Oye jociquero, déjate de vaina, porque por eso es que te dicen lambón y que tu ta vendío, porque cómo tu va a decir una vaina así. …..aaaquerooooso!

-0-0-

Es que no ha visto como está el pueblo, en total abandono! …Vete al play pa’que vea, que ni lo burro se atreven a acercarse al matorral que está vuelto eso, con una laguna llena de sapo! ….Tienen razón los burros a tener miedo, se pueden perder, por ahí hasta culebra y cocodrilo deben haber… y todo falta de una maquinita que se lleve toda esa yerba y nivele el terreno!!!

-0-0-

Y la cancha jociquero, eso da pena, ta vuelta hoyos con to y grada y hasta la verja se le fue…. Del multiuso ni na te voy a decir, porque anunciaron con bombos y platillos que le pusieron tabloncillo, pero hicieron algo peor, se llevaron los canastos de baloncesto, sabrá Dios en qué cancha privada lo pusieron!

-0-0-

…Ofrezcome, po tan que no se quieren pa naaa!

-0-0-

Espérate jociquero, no me corte que falta más… Tu viste esa alharaca de la luz, que montaron una sub estación con el voltaje estable? Bien, pero y pa’ qué, si seguimos sin luz… a veces nos mandan una hora, que no da ni pa enfriar el agua!

-0-0-

Espérate, espérate muchacho, no tan agresivo! ….No, no, no, espérate tú jociquero, que toy jarto, co….azo, de que Río San Juan sea el culo el perro!

-0-0-

Y tu sabe lo que es eso que cuando vino el Presidente a inaugurar el banco, se ofrecieron villas y castillos y hasta ahora ni la famosa reunión en Palacio para tratar los problemas del municipio se ha hecho?

-0-0-

No relaje, como va ser? …el jociquero pensaba que eso ya estaba planchao y que él no sabía nada, pues como no ta pegao, bola negra pal jociquero!

-0-0-

No, jociquero, eso se volvió un BAM!! …..No, tú dirás un boom…. Nooooo, jociquero, un BAM.. O sea, Bulto, Ayante y Movimiento! ….Ofrezcome, no ta fácil la vaina!

-0-0-

Por cierto jociquero, y la guagua nueva que supuestamente donó el Presidente para los estudiantes cuando vino a inaugurar el banco? …Pregunto, porque supuestamente ya estaba lista para entrega, y los universitarios dicen que han visto mucha agua caer después de eso sin ver a linda… A ver, quién dice yo?

-0-0-

Ahora jociquero, no le de mente a eso, que aquí en Río San Juan somos de memoria corta y vivimos del BAM… Saaaabe como eh!

-0-0-

Hablando de recuerdo jociquero, tú recuerdas una reunión con una comisión de Obras Públicas que vino para las pasadas elecciones para poner más calles de una vía y señalizar el pueblo porque las que ya hay de una vía ni siquiera están señalizadas?

-0-0-

Ay no, ay, no, ay no. No jodas con eso, recuerda que el jociquero no tiene buena memoria, olvida rápido, pero a qué viene el recuerdo!

-0-0-

Ay jociquero, tu siempre haciéndote el pendejo… Te pregunto, porque este fin de semana me dijo un extranjero que visitaba el pueblo que duró una hora buscando la playa de Los Minos y al final tuvo que pagarle a un motoconcho para que lo guiara hasta ella!…

-0-0-

.

Aaaah, nada seguimos en eso, y bien para el motoconchista, que gracias a que las calles no están señalizadas consiguió lo de la comida con el turista!…. jijijijiji..

-0-0-

Pensándolo bien, el amigo del jociquero va tener que cambiar el sistema de pesca, porque en el chinchorro no se le ha pegado ni una sardinita… Bueno mi doc a lo que veo tendrá que hacer pesca de fondo, porque han pasado seis meses del triunfo y todavía no ha conseguido que lo nombren ni asistente del asistente!

-0-0-

Y quién es ese jociquero? ….Ay no, ay nooo, deja eso ahí, que ese es mi pana!