Lo que se comenta por las calles de Río San Juan Err jocico derr pueeblo! 0 Por Redacción/CostaVerdeDR.com 21 febrero, 2017

No e que na’, el jociquero está más contento que un perro con dos rabos con lo bonito que se ve mi Río San Juan… Así sí, manín!

-0-0-

Diaaaablo, por fin jociquero dijiste algo bueno, de verdad que con la limpieza de la laguna, la ilumnización y señalización de las calles, se ve lindo el pueblo si, le cambiaron la cara!

-0-0-

Es que al César lo que es del César; se ve bien la vaina, y con poca cosa… ahora hace falta el parque y la cancha, con recogedera de la basura y todo….!

-0-0-

Aaah jociquero, pero es que por ahí viene Carnavarengue y hay que mostrar la mejor cara… eh má, hasta los aros del polideportivo lo van a instalar ya!

-0-0-

Por cierto jociquero, como siempre hay un pero, por qué tienen que ponerle los pedacitos esos de cerámicas al muro de la Laguna; en todas las decoraciones que hacen en el pueblo siempre ponen eso y parece como si fuera que lo hicieron recogiendo sobrantes!…

-0-0-

Ay manín, deja eso así que el jociquero no sabe de eso ni se mete en eso, si tú quieres pregúntale al arquitecto, él te podrá decir!

-0-0-

Y otra pero mi pana, por ahí andan algunos dao al pecao con eso de las calles de una sola vía, hay quienes dicen que pa’qué si como quiera nadie respeta eso y to el mundo va a seguir como Pedro por su casa!…

-0-0-

Por cierto jociquero, que dirá el hombre de las empanadas en la Duarte; debe estar que echa chispa con eso de la Sánchez peatonal, porque cuando lo hicieron provisional hace un tiempo y convirtieron la Duarte de una vía por poco le da un yeyo! ….Ay siiii, dijo que eso solo beneficiaba a los restaurantes que estaban frente a la Laguna! ….Ay chichí, ni pa allá voa mirar!

-0-0-

Oye jociquero, deja de estar tirando puyas para que no te metas en rojo, que por ahí andan algunos que hasta lo han afueriao de Facebook porque se pusieron hablar mal del jefe municipal! ….No, no espérate, que yo no estoy hablando mal de nadie, además el alcalde y yo somos panas…!

-0-0-

Noooo jociquero, pero no fue él, es la ex de su hermano, que después que vivía acabando con el PLD ahora no acepta ni que disientan con ella a la hora de ver el color de las cosas!

-0-0-

Aaaah manín, pero tú sabes como eeee, como dice el tíguere aquel, es mejor arriba con presión que abajo con depresión! ….Aah chequecito que hace cosas!

-0-0-

Total al ritmo que va la cosa ni se va a necesitar la funeraria, porque no habrá a quien enterrar, ya no está naciendo gente en Río San Juan!

-0-0-

Cómo así? …Ay jociquero y tú no sabes!? Ya en el hospital Desiderio Acosta no hacen partos, ahora las embarazadas la mandan a dar a luz a Nagua, o sea, esos lo declaran nacidos en Nagua, dentro de poco no habrá riosanjuaneros en el pueblo! ….no relaaaaje!

-0-0-

Hablando de servicios, viste lo que le pasó a la cocina del hotel Bahía Blanca? Bien, hay que higienizar el turismo en el municipio, así se hace patria!

-0-0-

Ahora jociquero, Salud Pública también va a tener que mandarle un poco de CARIÑO al matadero municipal, porque eso está que si la gente que come carne de ahí lo ve, dura por lo menos un año sin probar un bocado! …Ofrezcome que podredumbre, y nadie dice nada ni nadie hace nada!

-0-0-

Siii jociquero, así es, pero na, vamos a celebrar que por ahí viene carnavarengue y el pueblo va a estar de fiesta, esperemos que este año sea más vistoso, porque a las patronales del año pasado le pasó como la vaca de nena, que en vez de leche dio pena! …Ah eso fue por la olla electoral!

-0-0-

Ay mi jijo, pero este año va peor la cosa, el Alcalde dice que el ayuntamiento no tiene cuarto!

-0-0-

Jociquero no relaje con eso, recuerda que el año pasado el artista de mayor cartel que trajeron fue a Chicho Severino, y ya tu sabe como es, ¡gran cosa Chicho!

-0-0-

Bueeeno, no te garantizo nada! Cuando tu viene a ver se repite lo mismo, porque mientras otros artistas cobran $100 y $200 mil, Chicho solo cobra $25 mil! …Ay mi madre que olla!

-0-0-

Y tu cree que después que han puesto la Laguna tan bonita se van a ahogar en ella trayendo ese muerto! …Aah tu ves, yo no sé, hay que preguntarle al comité organizador!

-0-0-

Por cierto jociquero, cuidao si esos cuartos son los $130 mil que dio el Banco Ademi para el remozamiento del parque y la compra de zafacones para la basura? …Otra que el jociquero tampoco sabe, porque eso hace más de un mes y el parque se ve cada día más feo, y con $130 mil es mucho lo que se hace!

-0-0-

Dicen los jugadores, cuidao si se tragan el lucio con ese premio! ….jijijijijiji

-0-0-

Aló, aló, jociquero, que ha pasado con la famosa comitiva que iba a una reunión en Palacio con el Presidente Medina!

-0-0-

…Aaanda el diaaablo, con lo que te ha cogio a ti, con tratar de meter al jociquero pa’ lo hondo, sabiendo que él no sabe nadar! …Qué vainaaa eta!

-0-0-

Otra pregunta jociquero, quien consiguió las lámparas para iluminar el pueblo, el Consejo de Desarrollo o el Alcalde? …Ah no, ya tu ta tirándome mucho gancho, consulta con el abogado!

-0-0

Esta sí tu me la puede contestar jociquero: Cuándo viene el nombramiento de la arquitecta-comunicadora y pre candidata a regidora por el PRM en Cabrera que se fue del partido porque no la seleccionaron y pasó a apoyar la candidata a la alcaldía del PLD? …A la chica la han dejado tragando aire, al igual que dos más que yo conozco.

-0-0-

Deja, deja, que el jociquero no sabe de eso, él no es político y tampoco ha conseguío na!

-0-0-

Diiaaaaablo jociquero, viste cuanta gente firmando el libro verde el jueves pasado en el parque… con la sirenita encantadora de la cubana en primera fila! …ay siii, ay siiii!

-0-0-

Ahora el jociquero te va a preguntar a tí, qué pasó con el torneo de baloncesto, va o no va? …Olvidate de eso jociquero, que eso no va, lo que viene por ahí es el INTRA-NT MURO para los positivos! ….Tu ves, ahí no entendí na, pero déjalo así!