Err jocico derr pueeblo!

Anja, que el jociquero no dice nada sobre el primer lugar ganado por la comparsa de Río San Juan en el Carnaval Nacional! … Pero es mejor no decir na con el lío que hay ahí con eso!

-0-0-

Nooo jociquero, tu ta equivocao, ahí no hay lío, lo que hay es una olla de grillos que si se detapa van a llevar hasta los mamando!

-0-0-

Anjaaá! Y como así? ….Ay jociquero ese premio de un millón de pesos ha traido más enemigo quer diablo! …To el mundo quiere lo suyo y todo parece que le van a pasar el rolo a toditos!

-0-0-

Explica, explica, que el jociquero es medio bruto y a veces no entiende!

-0-0-

Okay jociquero, voy pa ti: Resulta que los autores y participantes de la carroza ganadora están pidiendo una que otra chilatica para cubrir los gastos en los que incurrieron para la confección y montura de todos los elementos de la comparsa!

-0-0-

Y?, pero eso están bien, se le puede dar algo!

-0-0-

Ahí es que ta el lío jociquero, que el matatán de carnavarengue dice que no se le va a dar ni un quiquí a nadie, porque eso es pagar la deuda que tiene el comité y crear un fondo para los próximos Carnavarengue!

-0-0-

Ay cañajo, cuál deuda, si hace años que en Carnavarengue se hace poca cosa y siempre consiguen la pacochá del Campo Golf, Presidente, etc. etc. etc?.

-0-0-

Y que no me vengan con cuentos jociquero, que este año trajeron a Mark B y a los Años Dorados del Merengue, que esos cobran una bagatela, quizás a Mark B le dieron algo más o menos, y lo pagó otro….

-0-0-

Y entonces, quienes son los que están regao?…. Ay jociquero no te hagas el pendejo que tu sabes más que yo… Tu sabe lo de Eddy Vargas, quien hizo la mayoría de los diseños: la carroza, la tortuga, etc. etc. etc., el tipo ta dao al pecao… y el arquitecto ta que no cree en nadie!

-0-0-

Aaaaay, y entonces, como es la vaina, Carnavarengue no es quien hace esas comparsas y carrozas? ….No jodas jociquero que esas son dos cosas muy diferenteees! …Cada quien hace su comparsa con sus propios recursos!

-0-0-

Y ya Jociquero, que toy jardo, no te hagas el pendejo, que tu sabes más que yo, deja de estarme ligando el comité de Carnavarengue con las comparsas, que son dos vainas muy diferentes… esas gentes ni siquiera le permitieron a las comparsas bailar en la tarima que ellos montaron este año… Se te olvidó que los pusieron a bailar en un basurero a oscuras a lo lao de la Laguna? ….Y ahora quieren venir con cotorra ….pero con cotorra no, con paquete no!

-0-0-

Por cierto, como es eso jociquero que dizque hay un miembro del comité que tiene a Carnavarengue secuestrado? ….Pero que BA, ES la gente que dice eso, pero quién sabe si es así!.

-0-0-

Que los bomberos qué? ….Que el parque qué? ….no, no ya el jociquero no habla de eso, porque por ahí las cosas van de mal en peor… Usted sabe lo que es tener la cachaza de dejar que se pierda una vida porque el camión de los bomberos no puede ir a apagar un fuego porque no tiene gomas, no sea uted pendejo, ombe!

-0-0-

Ay jociquero, si ese fuera el problema tuviera chiquito, porque acuérdate que hace un par de años se hizo una colecta para comprarle las benditas gomas al camión…. Pero nooo, el problemas es mayor, los bomberos no tienen de na, ni en qué caerse muertos!

-0-0-

Que la mujer aunque esté celebrando, cuando está a su lado siempre tiene una cara de angustia e infelicidad! ….Tranquilo hermano, que eso es LEY DE VIDA… El jociquero dice como el cubano, problema de ella!

-0-0-

Coño jociquero, pensando yo, un millón de pesos del premio de la comparsas y 150 mil pesos del Banco Ademi… qué va a hacer el hombre con to ese dinero, que todavía no se ve na? ….Eso no es mucho na, porque ni la nueva yipeta pa alcalde se puede comprar con esos chelitos!

-0-0-

Jociquero, por casualidad tu sabes cómo comunicarte con la gente que cambiaron las lámparas de la calle en el pueblo? …Nooo, por qué? …Na jociquero a ver si me cambian las bombillas del semáforo de la calle Duarte con bulevar Domingo González que lleva cinco meses apagado!

-0-0-

Bueno pero háblate con la gente encargada de eso, porque el otro que está más hacia abajo, estaba así y lo arreglaron!

-0-0-

Ay jociquero y tu no sabes esa historia? Los AMET, cansados de hablar para que lo arreglen sin que nadie les hiciera caso, cogieron de sus bolsillos compraron los bombillos, consiguieron una escalera y ellos mismos lo montaron!

-0-0-

Cooomo, así fue la vaina! …Ah pos vamos hacer una colecta y arreglamos nosotros el otro, qué te parece?

-0-0-

Una pregunta tonta, ese Consejo de Desarrollo que se conformó en el ayuntamiento no es el mismo, o por lo menos para lo mismo, que el Consejo de Desarrollo de Río San Juan? ….Digo, digo, pregunto yo como bruto que soy!

-0-0-

Ayyy jociquero, y tu te ha preguntado cuantas asociaciones, grupos, consejos, hermandades, etc., etc y etc. se han formado en Río San Juan para luego desparecer sin penas ni glorias… No sea uted pendejo ombe!.

-0-0-

Aló, aló… Si buenas… Peralta, y cuando es que va la reunion de la comisión de riosanjuaneros con el presidente Medina en Palacio…. falta mucho pa la cita?