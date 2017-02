Lo que se comenta en las calles de Río San Juan Err jocico derr pueeeblo! 0 Por Redacción/CostaVerdeDR.com 7 febrero, 2017

Dime a ver jociquero, como te va con esa duquesa? ….De qué duquesa tu me hablas, tu ha visto que un plebeyo como yo puede tener una mujer de linaje!

-0-0-

No, no, jociquero, yo no te estoy hablando de mujeres ni de linaje, yo te hablo del basurero de duquesa, que ahora lo mudaron pa Río San Juan! …O es que tu no ha visto que el pueblo está que no hay un rincón limpio?

-0-0-

Eso está como el merengue aquel: si vas al parque, basura; si vas a la Duarte basura, si vas al bulevar, basura; si vas al río, basura; si vas al cementerio, basura; si vas al puente, basura; si vas a la cancha, basura; si vas a la laguna, basura… y basura hasta en la sepultura!!!

-0-0-

Bueno, pero me imagino que por lo menos en el ayuntamiento no hay basura… Que va jociquero, ahí también hay, pero de otra clase! …..aaaaayyyyy, están tirando y no es de los Molinos!

-0-0-

A propósito del ayuntamiento, parece que la cosa está buena por esos predios, porque a pesar de la Sala Capitular estar compuesta por representantes de cinco partidos diferentes, no se han armado peleas….

-0-0-

Ay no, ay nooo jociquero, por ahí todo es cordialidad, igual que siempre… una hora antes de la sesión los regidores se reúnen a puertas cerradas con el alcalde y de ahí salen con el rabito entre las piernas para en la sala solo levantar la mano como unos corderitos y decir como el hombre aquel “aprobado!”

-0-0-

Eh más jociquero, a esa Sala Capitular ahora le llaman la tremenda corte, porque sólo uno es el que dice sin que nadie alegue, y si supieras los apodos que tienen los flamantes regidores es que tu goza! …..no, no, deja eso así!

-0-0-

¡Diaaaaáblo, cuanto poder tiene el hombre!… y ahora más, que tiene el apoyo del Gobierno Central, ahora las cosas se harán más fácil y habrá fondo para todo!

-0-0-

Coño jociquero tu si eres baboso, tu no sabes que él dice que en el cabildo no hay cuarto ni pa arreglar los vehículos dañados… Mira, la ambulancia no sirve, los dos camiones destartalados compactadores hace tiempo que están tirados como desperdicios en el basurero de Arroyo Sabana y se está pagando un billete alquilando un camión para la recolección no sé de qué!

-0-0-

Aunque espérate jociquero, tu tienes razón, es verdad, ahí hay muchos billetes, tanto que antes de aprobar la compra de al menos tres triciclos para recoger la basura en el pueblo, ya se aprobó comprar una yipeta nueva para el Alcalde!

-0-0-

Queeeeé!…. así como lo oyes, el hombre viene con yipeta nueva! …Pa qué, para recoger la basura? …Nooooo jociquero, para que el Alcalde se pasee por el pueblo!

-0-0-

Ah pero está muy bien, un jefe municipal no puede andar en un vehículo viejo sin aire acondicionado cogiendo to los bajos que tira la basura que hay en las calles, ni acercarse por el matadero, que ahora le dicen la pocilga, tanto gusanos y porquerías que hay! ….Ay ñeñe, y es fácil, así nooo!

-0-0-

Y otra cosa, ese vehículo viejo, con los amortiguadores dañados le afectan los riñones cada vez que pasa por uno de los tantos hoyos que hay en esos barrios, papá! …Hay Trujillo ven a ver!

-0-0-

Por cierto jociquero, tu que sabes tanto, es cierto que hay un regidor que vive y trabaja en la capital y sólo viene a Río San Juan a veeeeces? …..No, no, yo no sé de eso, porque yo no despacho gas ni nada por el estilo.

-0-0-

Ahora, si es así ta’ bien, porque entre aliados todo se resuelve con una llamada y más si en cada sesión hay uno más que otro de esos fieles regidores que van a dormir a la sala y ni se enteran de lo que se habla! …Fuíquiti, fuíquiti…

-0-0-

Ay siii jociquero, y hay uno que está fungiendo hasta de mensajero del alcalde! ….Ofrezcome que perla!

-0-0-

Ahora jociquero, a verdad verdad que ni muerto queda uno claro de como anda el asunto por ahí, porque respóndeme esto: de quien es la funeraria, del municipio o es un negocio particular del alcalde? …Y por qué la pregunta? ….Noooo, pregunto porque el carro dice Servicios Fúnebres Alberto Alonzo!

-0-0-

Aló, aló… Sii, alcaldía de Río San Juan, quien habla? …Es Francisco Duarte! …Quién! Francisco Duarte el recién fallecido ex alcalde? A juir Tito. ….Si, ese mismo, pero tranquila, es para que le pregunte al alcalde si ya mandó los $15 mil pesos que prometió en el telemaratón; que me morí y nunca llegaron. Recuérdele que sus colegas de Nagua y Cabrera ya cumplieron!

-0-0-

Ay mi madre, eso es serio, es mejor que cumpla con el difunto, porque “A ti no te conviene que te salga un muerto, porque te va arruñar, porque te va a asfixiar!”, sino pregúntale lo que le pasó a Cuervo Gómez con el merenguero Tony Sebal!

-0-0-

Hablando de asfixie, asfixiao anda por ahí el que fuera encargado de relaciones de públicas de la campaña de electoral de Alberto Alonzo! …..Quiéeen, mi amigo el masa? …Ay si jociquero, tiene varios meses que no ve a linda desde que lo siquitrillaron en la DGTT por hacerle campaña!

-0-0-

No relaje, yo pensé que el Alcalde había cancelado al que tenía porque ese iba a ser el cargo del masa en estos cuatro años! ….Aay no jociquero, el hombre se guayó! …Incluso se dice que ya el alcalde está negociando el puesto con alguien que nada tiene que ver con el masa! …Ofrézcome la política, un hombre que hasta deudas hizo para hacerle campaña a su pupilo!

-0-0-

Aaaah, pero eso no e na’ jociquero, peor le pasó a los deportistas, que lo dejaron con el moño hecho con toa las promesas que se le hicieron, desde reparación de la cancha y el play hasta un torneo de baloncesto por las alturas!

-0-0-

….No, no, espérate, que a ellos lo que le pasó fue que no entendieron el término POR LAS ALTURAS, es decir que todo se quedaba en el aire! …jijijijiji

-0-0-

No relaje jociquero, que eso se va arreglar, ya por ahí se dice que al hombre le han halado las orejas y hasta reuniones se han hecho para resolver la situación!

-0-0-

Como así, porque el problema es que dizque no hay cuartos!

-0-0-

No le pare que ya los jefes se están reuniendo, y según me cuentan, porque yo no estaba ahí, la semana pasada el jefe de la DGTT prometió entregar el EFE para que se compren los aros del multiusos!

-0-0-

….Y yaaaa!? …siii, porque el otro dijo que le den tiempo aaa veeer que puede hacer! …Ay jesú, y na que darle! …Ahí quedó!

-0-0-

Un chisme jociquero, tu ha visto como está el bulevar Domingo González, tiene más puesto de venta callejera, cabareces y traqueteos que el mercado de Villa Consuelo en la capital! …Bueeeeno, ni na voa decir!

-0-0-

Ahora una pregunta jociquero, qué fue lo que trataron par de directivos del Consejo de Desarrollo con el gobernador Nápoles Jiminián en la reunión que celebraron a puerta cerrada la semana pasada? …Aaah tu ve, yo no sé de eso, por ahí andan diciendo que estaban cuadrando candidaturas! ….Cállate, cállate, no cuquees la abispas muchacho!

-0-0-

Otra, otra jociquero: Y el hombre aquel que fue a un programa de televisión tres días antes de las elecciones y solo le faltó ponerle la corona de angel al candidato de la alianza, está guisando? ….Aaah yo no sé “Ñin”, pregúntale a él!

-0-0-

-0-0-

Respóndeme esta última: Honrará el regidor reformista el acuerdo aquel que firmó con el hombre de Farovisión de dos años cada uno, después que el hombre está tan encalacao en el Sala Capitular? ….De qué tu me habla, yo no me acuerdo de eso, ya la campaña pasó, eso se olvidó! ….A juyiiiiir!!