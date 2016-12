Espérelo, que eso viene…

Espere, por aquí y por allá, hoy o mañana (eso viene), en la falaz y cómica reacción oficial ante lo que nos toca del escandalazo mundial de la Odebrecht: “Aquí no hay vacas sagradas”…”Para nosotros no hay vacas sagradas”… “Para este gobierno no hay vacas sagradas”… “Aquí no hay vacas sagradas”…”Para nosotros no hay vacas sagradas”… “Para este gobierno no hay vacas sagradas”… “Aquí no hay vacas sagradas”…”Para nosotros no hay vacas sagradas”… Y es cierto. No tenemos ni podríamos tener ninguna vaca sagrada, pues sólo en la India hay de esas vacas (que, en verdad, son muy honestas y, por tanto, no roban ni dejan robar).