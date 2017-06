“El Estado es el principal promotor de la discriminación contra los homosexuales”

Santo Domingo.- Según el último informe “Homofobia de Estado”, de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA, por sus siglas en inglés), en el mundo hay 72 países que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y donde ser gay o lesbiana puede costar la vida en 8 de ellos. En República Dominicana, los homosexuales no son perseguidos por la ley, pero sí son objeto de rechazo social, discriminación e incluso acoso, y en muchos casos lacerados físicamente, según declaraciones del activista y político David Ventura, quien señaló a Diario Libre que el Estado dominicano es el principal promotor de la discriminación de la comunidad LGBT. “Antes de hablar de discriminación, hay que dejar claro lo que es discriminación. Una cosa es estigma y otra discriminación. El estigma es la marca que se le pone a un grupo determinado de población que no tiene que ver con prejuicios o estereotipos. Tú puedes tener miles de estigmas sobre mí, como persona homosexual, pero mientras eso no me quite derechos, no pasa nada, pues ese es mi problema, no el tuyo, sin embargo cuando eso lleva o provoca la discriminación, se convierte en un problema mayor”, aclara el dirigente gay. Y continuó: “La discriminación es el acto de privación de derechos, y quien quita y niega derechos es el Estado. Cualquier acto de discriminación es propiciado desde el Estado”.

“La discriminación que padecemos las personas que pertenecemos a la comunidad LGBT se genera desde las estructuras e instituciones del Estado, porque estas instancias no crean políticas públicas para garantizar el pleno ejercicio de nuestra ciudadanía, de una población que está desprotegida y que sufre de estigma. Nosotros somos estigmatizados en este país”, enfatizó.

Detalló casos que evidencian la exclusión que sufren a diario en todos los ámbitos. “Yo soy maestro de profesión, y me despidieron de una escuela por ser abiertamente gay. Tenemos varios casos de homosexuales que han dado clases, y a medida que van saliendo del ‘clóset’, los van despidiendo de las escuelas, eso deja claro que hay actos de discriminación que vienen del Estado”, detalló. “En este momento, nuestro gobierno ha caído en una práctica de la estética de los derechos humanos, nosotros tenemos pendiente la aprobación del plan nacional de derechos humanos en el que se gastó una millonada, donde participaron varias instancias del Estado, sin embargo está engavetado”, precisó.

“La ley de antidiscriminación está engavetada en el Palacio Nacional, porque el presidente dice que este no es el momento preciso para formular esta iniciativa legal, pero cuándo será el momento preciso para crear un ambiente que garantice que las personas que son discriminadas puedan ser resarcidas de manera adecuada a través de los debidos procesos. Tenemos una unidad de diversidad que no hace nada, una entidad atomizada sin presupuesto, el Estado dominicano ha tomado dinero para mejorar los servicios de salud de la población LGBT y de otras poblaciones en el país, pero no emite ninguna resolución que inste a la no discriminación en los centros de salud. No hay ninguna acción para cesar las prácticas discriminatorias por parte de médicos”, adujo.

Más que exclusión, vejación “En más de una década, yo, que colaboro con organizaciones que promueven el respeto a las personas de la comunidad LGBT, he conocido dramáticos casos que evidencian casos de discriminación promovidos desde el Estado”. Citó: “Hubo un caso de un joven maestro que ganó la dirección de una escuela, pero descubrieron que era homosexual, y se armó todo un alboroto, y el Ministerio revocó el concurso y lo trasladó al Distrito Escolar, violentando los procedimientos, por su condición, además hemos tenido expulsiones de chicos y chicas por tener una orientación sexual hacia su mismo sexo”, refirió. Otro hecho fue el de un médico en La Romana que se negó a operar de una apendicitis grave a una persona por ser transexual y tener VIH, y duró tres días a punto de morir, gracias a Dios otro doctor la operó y pudo salvar su vida.

El pueblo llano no es el que discrimina

“Los LGBT somos una de las poblaciones más abusadas y excluidas, producto de la discriminación en este país, como los son muchas otras, como los descendientes de haitianos y los consumidores de drogas, pero en nuestro caso se suma la discriminación estructural de un Estado que guarda silencio”, expresó Ventura, quien fue el primer candidato abiertamente gay en aspirar a una diputación. Y agrega: “No creo que el pueblo llano sea el que discrimina, sino que es la consecuencia de lo que se promueve con las acciones desde el gobierno. En la más reciente asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), la República Dominicana se abstuvo de ser parte de la resolución contra la discriminación hacia la comunidad LGBT en América, ese tipo de cosas hablan de que no hay una voluntad política de nuestro gobierno para respetar los derechos de toda la población, independientemente de su orientación sexual, entonces eso se registra en la población”. Sobre el asesinato de varios transexuales, Ventura detalló que le están dando seguimiento, llevando el caso a nivel internacional. “Estamos a la espera que la justicia actúe, pues aparte de transexual era pobre”, precisó.



La familia debe apoyar a sus hijos e hijas

El activista exhortó a las familias a apoyar a sus descendientes y buscar ayuda profesional: “Mi consejo a los jóvenes que son homosexuales y lesbianas es que se cuiden, pues no hay por qué exponernos teniendo relaciones sexuales sin protección, y a los padres, que están llamados a aceptar a sus hijos y amarlos, que busquen ayuda, no para que los curen, sino para que comprendan que la homosexualidad es tan natural como la heterosexualidad”, concluyó. Fotos de archivo marcha del orgullo gay, 2016: crédito: Dennis Rivera/Diario Libre