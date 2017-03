ESTAMOS CON USTED PRESIDENTE.

En este artículo no pretendo hacer una explicación teórica sobre el caso Odebrecht, lo cual es ampliamente conocido por toda la sociedad, sino tocar algunos puntos que entiendo neuralgicos y que podrían desviar el aspecto fundamental hacia una aventura que repercuta negativamente en el país y cause daños irreparables a nuestro sistema democrático.

Todos estamos de acuerdo en que es imprescindible que este caso se esclarezca y se llegue hasta el final, sin importar quienes esten involucrados. Para eso sólo tenemos que esperar hasta el mes de Mayo, donde las autoridades de Brasil ofrecerán los nombres de todo aquel que recibió sobornos, lo cual nadie podrá encubrir, si ese es el temor, porque la denuncia se originará de un país extranjero.

Pero además el propio Presidente Danilo Medina es el primero que ha manifestado que está en esa dirección, por lo que es el mayor interesado en que la verdad salga a relucir y que los responsable se le aplique todo el peso de la ley. Aunque muchos quieran tomar ésta posición del Presidente como una evasiva sin haber una real determinación, siento decirle que están muy equivocados, porque los que conocemos al Presidente, estamos convencidos que es un ser humano valiente y responsable, pero que actúa por convicción, no por deseos ni presiones externas.

Tengo que admitir y en este caso me coloco como un ciudadano normal, que el Procurador General de la Republica, ha cometido algunos errores en el manejo de los interrogatorios, que ha permitido que se creeen dudas, por la selectividad con que los realiza. Al mismo tiempo el hecho de no asesorarse de buenos penalistas para el acuerdo de homologacion con Odebrecht, sino de un excelente abogado, pero en el area del derecho constitucional, ha permitido que la sociedad no lo asuma con la madurez que amerita éste caso.

Pero al margen de todo esto, por el hecho de enfrentar un caso tan complejo, es normal que se produzcan algunos errores procidimentales, que son por inexperiencia y no por un marcado proposito de ocultar la verdad, lo cual no es un real motivo para descalificar y desacreditar todo el proceso y llegar al punto de querer enlodar al Presidente Danilo Medina.

Inclusive nuestro Presidente ha actuado como un verdadero demócrata, reconociendo el derecho que tienen los diversos sectores sociales de manifestarse y exigir el cese de la impunidad, manifestando su coincidencia con esas demandas y su disposición de garantizar que se llegará hasta el final sin importar quienes estén involucrados. Recuerdo una frase del Presidente que manifestó en un Consejo de Gobierno: ” Si tengo que terminar éste periodo sin amigos, lo haré”. Al referirse a que el funcionario que se involucraran en actos de corrupción, pagaría las consecuencias, sin importar su investidura.

Lo más preocupante de este proceso que estamos viviendo y que se ha convertido en el tema numero uno de debates, en todos los foros, desde las guaguas y carros de concho, hasta las salas más encumbradas de la oligarquía criolla, es el rumbo de distorsión que sectores de la oposición han querido darle, para involucrar al Presidente Danilo Medina.

Al parecer a estos sectores no le intereza el esclarecimiento real del caso y el cese real de la impugnidad, sino crear una crisis de ingobernabilidad, promoviendo una aventura que está llamada al fracaso desde el principio, que es la de pedir la renuncia del Presidente. Un mandatario que fue electo con la votación más alta en nuestro país, por lo que tiene un nivel de legitimidad como no lo ha tenido nadie, nunca jamás.

A esos aventureros quiero decirles que el caso de Odebrecht será esclarecido en su momento, que somos de opinión de que se utilicen todos los mecanismos que la constitución permite para este tipo de protestas. Que nos solidarizamos con el movimiento verde de exigir que termine la corrupción y la impugnidad, pero que estaremos atentos a aquellos que quieren utilizar este movimiento de masas, justo, legitimo y sano, para promover acciones desestabilizadoras y conspirativas.

Finalmente quiero hacer la siguiente pregunta. ¿ Quien sale ganando con una crisis institucional que afecte al país ?. Entiendo que nadie, ni desde el más humilde de los dominicanos, hasta el de mayor nivel económico. Todos perdemos, unos más que otros, pero nadie obtiene ninguna ganancia, por lo que sólo el país se perjudica. Continúen con su movimiento verde, por el camino de la lucha en contra de la corrupción y la impunidad, pero no permitan que aventureros políticos y económicos, usen su movimiento para tratar de enlodar al Presidente.

ESTAMOS CON USTED PRESIDENTE.