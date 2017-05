Ex concejal Miguel Martínez sale en defensa senadora Marisol Alcántara; pide piquetear gobernador Cuomo

Nueva York.-El ex concejal Miguel Martínez en sus primeras declaraciones a los medios de comunicación en varios años salió en defensa de la senadora estatal por el distrito 31 Marisol Alcántara ante los ataques despiadados de la bancada demócrata en el senado, que le acusa de “traidora” por haberse aliado al sector Republicano en esa Cámara.

Martínez adelantó que no venía a la palestra pública a anunciar candidatura, sino a levantar la voz ante la injusticia que se trata de cometer contra la senadora Alcántara, de quien pondero, lo mucho que ha hecho en su primer año, ya que ha traído recurso a su comunidad, y sin embargo, quieren poner una nube oscura sobre ella.



Apreció el ejemplo y la postura firme de un grupo de mujeres dominicana que se mantienen en pies de guerra luchando para defender la posición de Alcántara, la que definió, “le pertenece a la comunidad dominicana”.

Expresó que “antes de ella llegar (Alcántara), ya lo republicano estaban en poder, entonces, tenemos que cuestionarnos, por qué apuntan a ella, cuando Marisol llega, ya estaban en el poder los Republicanos, lo apoyó el gobernador”.

Se preguntó, el ex concejal por el distrito 10 de Manhattan el porqué no le hacen piquete al gobernador Cuomo, que por años -siempre- ha apoyado al liderazgo Republicanos para que mantengan la presidencia del senado. Por qué no cuestionamos a las uniones, que también han apoyado a los Republicanos para que mantengan la presidencia del senado.

Martínez con vasta experiencia en el concejo municipal de Nueva York y en las lides demócratas se contestó a sí mismo. “Sencillo, esto es un juego que se juega entre ellos, y en este caso, vemos que cogen a Marisol Alcántara como chivo expiatorio para culparla de que los Republicanos tienen una mayoría absoluta en el senado estatal”.

Visiblemente enojado Martínez finalizó indicando “no podemos aceptar eso, esa es una posición que le corresponde a un dominicano, en este caso, una dominicana que se llama Marisol, a quien no le quieren dar crédito y merito por lo que está haciendo por la comunidad”.