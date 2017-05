Ex ministro Obras Públicas niega que amenazara al Gobierno; destaca amistad con jueza Germán Brito

Santo Domingo.- El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, negó los rumores que circulan en las redes sociales sobre supuestas amenazas que habría hecho al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y al Gobierno, de que éste último se hundiría si a él lo desconsideran en el caso Odebrecht.

“Hace mucho tiempo que se han dado a la tarea de decir cosas, al parecer es una persona que tiene interés de hacerme daño y hacerle daño al partido”, indicó Díaz Rúa.

Agregó que “jamás he dicho eso, primero porque no lo siento y segundo porque no lo puedo hacer, porque yo no tengo ningún elementos que pueda hacer hundir al Gobierno, además, de que no quiero hacerlo, porque soy del PLD y siempre lo he dicho y lo he mantenido, este es mi gobierno”.

Dijo que su estima con el presidente de Danilo Medina trasciende la política, ya que “es mi amigo y fue quien me llevó al PLD”.

“Yo verdaderamente empecé con Danilo en el PLD, o sea que esas son falsedades, yo nunca atentaría contra nada del PLD, porque no es mi estilo tampoco, yo nunca estoy haciendo nada por detrás”, acotó.

Respecto a su vínculo con la magistrada Miriam Germán Brito, presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SJC), quien pidió no se apoderada del caso Odebrecht si llega a ese tribunal, Díaz Rúa explicó que son amigos fuera de cualquier aspecto laboral, al tiempo que destacó su trayectoria profesional.

“Yo soy amigo de Miriam Germán, no de la jueza Miriam Germán” y que con ella trata temas triviales, no asuntos de profesión.

Las declaraciones de Díaz Rúa fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa radial “El Sol de la Mañana”.