Ex teniente PN ocupa iglesia Gaspar Hernández en demanda de prestaciones labores y pensión

GASPAR HERNANDEZ.- Un primer teniente de la Policía que hace 8 meses fue puesto en retiro forzoso tras haber servido por 27 años a la institución, ocupó la iglesia católica del municipio de Gaspar Hernández en protesta porque no ha recibido sus prestaciones laborales y la pensión que le corresponde.

Iván Flores ingresó la noche del martes a la parroquia Nuestra Señora del Carmen en compañía de sus cuatro hijos en edades de 3 a ocho años, decepcionado con la alta jerarquía de la Policía Nacional, ya que según indicó está enfermo y desesperado por haber sido puesto en retiro sin disfrute de salario.

Entre lágrimas, el ex oficial dijo que el motivo de su retiro se debió a que por error de un superior no pudo presentarse a tiempo a darle cobertura a una ruta presidencial hace unos 8 meses, durante la campaña reeleccionista de Danilo Medina.

Dijo que le fabricaron un reporte que terminó en retiro forzoso hasta el punto de que fue enviado ante un tribunal policial en Santiago de los Caballeros.

Dijo que todavía no le han conocido proceso en el tribunal disciplinario, pero tampoco le entregan una certificación que necesita para poder cobrar su pensión con la cual mantener a su familia y comprar los medicamentos para tratar de controlar la diabetes que lo tiene a punto de perder la visión.

Dijo que está sometido a un terrible sufrimiento junto a su familia, el cual no merece tras haber servido por casi tres décadas a la Policía Nacional.

“Yo decidí ocupar la iglesia cuando dos de mis hijos me pidieron 10 miserables pesos, que no podía darle porque no tengo un cobre…Ya no sé qué hacer, no puedo darle lo que necesitan mis hijos, mi familia pasa hambre… Estoy desesperado y no sé qué hacer”, dijo.

Residentes de Gaspar Hernández pidieron al presidente Medina y al director de la Policía Nacional, mayor general Nelson Peguero Paredes, tomar cartas en este caso.