Exjefe Migración denuncia aprobación “masiva” documentos para inmigrantes

Santo Domingo.- El ex director de Migración, José Ricardo Taveras, denunció este jueves que a su salida de esa institución solo habían cumplido con los requisitos del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) 536 solicitudes de las casi 300,000 aplicaciones.

Aseguró que 16 días después, el gobierno anuncio el registro y aprobación de 239,000 solicitudes, lo que evidencia que hubo una aprobación colectiva, de carácter masivo, contrario el principio de individualidad de los procedimientos migratorios.

Recordó que éste 17 de julio se vence el plazo que “contra toda norma fue otorgado el año pasado para que los solicitantes completaran sus expedientes, solución que a pesar de su ilegalidad, fue la menos mala”.

Apeló al sentimiento del presidente Danilo Medina, para que “no permita que al vencimiento del plazo se dé una solución masiva a los más de 140,000 solicitantes que no aportaron los documentos elementales para satisfacer los requerimientos del plan”.

“Si se acepta dotar de estatus migratorio a esa cantidad de extranjeros sin que se cumplan los requisitos de la ley y del propio decreto 327-13, se estaría llevando de encuentro, no solo el decreto, sino la propia Ley de Migración, la sentencia 168/13 y la propia Constitución, consolidando administrativamente la minoría étnica que tanto se ha venido procurando”, afirmó en un documento enviado a ALMOMENTO.NET.

Pidió al presidente que “ponga por delante su memoria histórica y sus sentimientos de dominicano” y lamentó “la forma en que se ha defendido al gobierno aduciendo que la inquietud ciudadana se sirve de videos viejos, cuando la sociedad está consciente de que solo debe salir a la puerta de su casa para mirarlo en sus propias narices”.

Dijo que es penoso que “la reacción de operativos masivos sea una reacción a la presión social y mediática, al igual que los cambios en los mandos militares de frontera, toda vez que volar cabezas no resuelve una problemática que requiere de políticas sostenidas y sostenibles de control operativo, económico y jurídico de la frontera”.

“Si no se destina presupuesto al control y desarrollo de la frontera, si nuestros militares continúan asumiendo servicios sin dietas, el peaje del primer haitiano será para el desayuno, por lo que no basta con descansar en la responsabilidad de los militares o de migración si no hay una política de Estado que involucre una visión de la problemática fronteriza y de nuestra actitud frente Haití”, expresó. (Almomento)