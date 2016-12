Está siendo velada en su residencia de la calle Duarte Fallece ilustre educadora Hilaria Castro viuda José –Doña Tinín-, madre vicealcaldesa de RSJ Fidelina José 0 Por Dirección/Costaverdedr.com 26 diciembre, 2016

Río San Juan.- Falleció la madrugada de este lunes la veterana profesora Hilaria Castro viuda José –Doña Tinín-, tras un largo quebranto de salud. Tenía 87 años.

Es la madre de la vicealcaldesa Fidelina José de Báez.

Su deceso se produjo a las 2:30 AM en un centro médico de Puerto Plata donde fue ingresada hace varios días por complicaciones cardiopulmonares.

Además de Fidelina, le sobreviven sus hijas Adelaida –Laly- y Nancy.

Según Fidelina, el rasgo más importante que definió a su madre fue su solidaridad con la gente.

“Quiero dar gracias primero a Dios, por el privilegio de haberte tenido como madre y además pedirte señor que me de la conformidad, y aceptar tu separación temporal de mi vida, pues estoy pasando por uno de los momentos más difícil, pero debo no ser egoísta y pensar en ti y no en mí y sé que tú ya no podías más y aun así conservaste tu sonrisa en todo momento, con valentía como una guerrera luchando hasta el final”, escribió Fidelina en despedida a su madre.

Su otra hija Laly y su amiga más cercana, doña Ambrosia Lespín viuda González-Chicha-, tuvieron iguales definiciones sobre la dama fallecida.

Doña Tinín, nacida en Higüey el 14 de enero de 1929, llegó a este municipio con apenas 15 años, del cual se enamoró tanto que abrazó el magisterio para encauzar hacia el desarrollo y la enseñanza a cientos de jóvenes que hoy son profesionales destacados. Aquí casó con Crescencio José de Arias, con quien procreó tres hijos.

Sus restos están siendo velados en donde fuera su residencia de la calle Duarte de este municipio.

Será sepultada a las 5:00 PM. de este lunes en el cementerio municipal, después una misa de cuerpo presente pautada para las 4:00 de la tarde en la iglesia San Juan Bautista.

La dirección de Costaverdedr.com, todod su personal y todos sus lectores se unen al dolor que embarga a la familia de la dama extinta.

Descanse en paz, doña Tinín.