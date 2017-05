Con los arrestos que se han producido como consecuencia de los sometimientos hechos por la Procuraduría General de la República, producto de las investigaciones del caso de los alegados sobornos a figuras del país que habría admitido la firma brasileña Odebrecht, todo en el ambiente es de expectativas crecientes. Dijo el procurador, Jean Alain Rodríguez, que “ahí están todos los que son y son todos los que están”, pero desde las gradas se espera más, tal vez en acuse del morbo alimentado por los sectores que han estado reclamando que sean procesados los alegados sobornados. Lo que sí es cierto es que en el grupo de sometidos hay de todos los colores, pero hay que tener en cuenta que todos los arrestados están protegidos por la presunción de inocencia hasta tanto su supuesta culpabilidad sea determinada o no por un tribunal con la categoría de la cosa irremisiblemente juzgada. Esto quiere decir, que está confirmado que el juego no se acaba hasta que no termina. Ahora es que falta mambo…

Apenas comienza

Nadie en su sano juicio puede ignorar que con el derrotero que ha tomado el celebrado Caso Odebrecht no es que se ha cerrado el proceso de investigación. Todo apenas comienza, pudiera decirse, en la seguridad de que durante el proceso, tanto en la fase judicial previa como en el conocimiento del fondo, saldrán a relucir muchas cosas. Y probablemente, más implicados. De manera, que los que están pidiendo sangre desde las gradas, que tengan paciencia, que esperen el curso de los acontecimientos…

Condolencias

Me informan que falleció en Estados Unidos la madre del buen amigo Pedro Richardson, director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales. En este momento de dolor, nos unimos a su pesar con conocimiento de causa de cuanto significa una pérdida así. Paz a sus restos…