Fiestas Patronales RSJ 2017

Cuando me enteré de quienes serían los responsables del Comité de las fiestas Patronales de Río San Juan, experimenté una inquietud positiva en el sentido de que podría ser posible que ese equipo seleccionado, variara la visión que en los últimos años ha venido predominando en estos eventos. Esta celebración ha perdido completamente sus objetivos originales, pasando a convertirse en una actividad caracterizada por la francachela, los tragos, consumo de sustancias prohibidas y como consecuencia, las riñas, pleitos y confrontaciones con golpes, armas blancas y armas de otros niveles.

Estas Fiestas Patronales se han convertido en algo desastroso y deprimente , por lo que no aportan nada positivo al Municipio. Eso no quiere decir que nos opongamos a la parte social y recreativa, eso es normal y aceptable, pero la realidad es que se ha perdido el horizonte, el equilibrio y sobre todo la disciplina y el control, por lo que el alcohol, las sustancias prohibidas y la música es lo predominante.

Cuando el Comité elegido para encabezar ésta celebración a partir del 15 de Junio nos hizo una visita de cortesía, le expresamos nuestro punto de vista y al mismo tiempo le hicimos algunas recomendaciones que entendíamos podría servirle de ayuda para reorientar el criterio sobre esta celebración. Fue una fructífera conversación, donde Rubén, Arabella y Heriberto Gil, siempre manifestaron una apreciación diferente al criterio que ha venido primando en esas fiestas y sobre todo su disposición y entusiasmo para darle un sentido diferente a esa celebración.

Coincidimos en que lo más importante era dirigir la visión hacia el deporte, la cultura y apoyarse en la floreciente juventud sana y progresista de Rio San Juan. En verdad es un buen equipo, de personas comunitarias, sanas, progresistas, trabajadoras y con deseo de servirle a su pueblo, lo cual asegura que tendremos este año unas fiestas patronales diferentes y con objetivos positivos.

Este encuentro me hizo recordar las fiestas patronales de 1989, donde fuimos su Presidente y las cuales fueron dedicadas a los clubes culturales, por lo que se basaron fundamentalmente en propagar el deporte, la cultura y las actividades sanas y populares. El día que finalizó la celebración, entregamos más de 200 trofeos en premiación a los diferentes eventos deportivos que realizamos.

Para esas fiestas en verdad pudimos aglutinar un multiequipo, que funcionaba con una directiva central, que estaba compuesta, por nosotros como presidente, Isabel Bonilla, Zunilda Vásquez (China), Próspero Agramonte, Confesor Mejía, Nengo Paredes, Basílica Martínez, Yolanda Amaro, Rosa Francia, Robin Payano, la Reyna y virreina de las fiestas, Tauni Balbuena y Joselyn Martes, Pericles Gonzales. Además un equipo de apoyo compuesto por José Marmolejos, Feliz Ramírez, Chacha, Miguel Alonzo, Bienchi, Mariano Alonzo. Un equipo de jovencitas muy activas, Elka, Ivelisse Ramírez, Tauni. etc. También contábamos con un equipo de orden de 30 personas que dirigían Romeo el Gago y Lourdes Pitón.

Fueron unas actividades con muchas dificultades, primero hubo una huelga general en el País que impidió que el camión con la música pudiera venir, segundo se presentó una avería en la luz, lo que hizo que en los 9 días las actividades se realizaran con una planta de mi propiedad. Además de esto tuvimos que lidiar con una fuerte oposición que alegaba que yo no podía ser presidente de esas fiestas porque no era de Río San Juan.

En esas circunstancias negativas y de un ambiente tenso, hicimos lo que teníamos que hacer, mayor esfuerzo, dedicación y trabajo para que las cosas salieran bien. Nos concentramos en el deporte, varios maratones, campo y pista, natación, rally de motores y bicicletas, torneos de volibol, baloncesto, softbol, béisbol, ajedrez, tablero, ping pong. Competencias con otros pueblos en varias disciplinas deportivas.

Logramos montar una feria del libro, vendiendo libros muy baratos en la cancha, hicimos en el Ayuntamiento una exhibición de cuadros de Persio Checo. Se dieron charlas y conferencias sobre temas de la actualidad. Trajimos grupos culturales de la UASD, la UCAMAIMA y de Puerto Plata. Todas éstas actividades se hicieron con un presupuesto de 20 mil pesos. Y lo más importante no se tiró ni una galleta, cero pleitos.

Además se hicieron todas las actividades tradicionales, pelea de gallos, corrida de cintas, palo encebao, competencias de sacos, huevos etc. Me podrían decir, pero eso fue hace mucho, 28 años para ser exacto. Pero podemos conformarnos con el hecho de que hemos retrocedido con el tiempo. Entiendo que si bien es cierto que las cosas no son iguales, que los jóvenes de ahora tienen otra mentalidad, pero podemos buscar el equilibrio, darle un poco de lo que le gusta y está de moda, sin dejar a un lado los valores, el deporte, la cultura, el mensaje positivo.

Simplemente podría estar soñando como Pilarín, pero prefiero soñar y confiar en que todo es posible, siempre y cuando le dediquemos tiempo de calidad a las cosas y donde no podamos lograr todo, por lo menos conseguimos algo que deje un legado positivo. La palabra clave seria en medio de la realidad que vivimos: HACER UNAS FIESTAS PATRONALES CON EQUILIBRIO