Mientras el gobierno baila y toma vino, el pueblo come mierda

¡Desenmascarado! otro de los turpenes del Estado. Otro de los miles que a fuerza del dolor del pueblo dominicano, ha creado un imperio robando descaradamente y siendo respaldado por un gobierno sátrapa como lo es el de Danilo Medina.

Diandino Peña, quién diría que este pícaro con carita de yo no fui, dueño de tantas empresas, estuviera evadiendo impuestos, mientras que a los pobres nos machacan para sacarnos de las costillas hasta el más mínimo centavo para costear la buena vida de cada uno de estos ratones.

Ya vimos el caso Felix Bautista y cómo no pasó absolutamente nada, un protegido más, un corrupto blindado a quien este gobierno le debe favores. ¿Y cómo se lo pagan?, ¡fácil!, les dejan hacerse ricos con el dinero del pueblo y les protegen. Pues por ahí mismo va el caso de Diandi… ¡perdón! del Sr. Diandino Peeeeeña, lo apean del cargo y ahí pasó to’, así de fácil, como el que evacúa y no lo siente.

¿Qué tenemos el mejor presidente?, ¡por supuesto!, así dicen datos arrojados en las encuestas elaboradas por el mismo gobierno. Así lo hace creer su maravillosa campaña mediática, las maravillosas visitas sorpresas, las tantas y tantas escuelas construidas con un supuesto 4% para la educación que no se sabe a dónde fue a parar porque cada vez la educación es más pobre. Y así lo afirma su grupito cobra cheques, porque no les queda de otra. Sea cierto o falso, eso no es un problema cuando puedes destinar millones de pesos para campañas publicitarias y desviar la atención del pueblo con par de charquitos que va brincando Danilo.

Es una lástima ver todo este despilfarro y saber que el dinero que debería ser destinado al equipamiento de hospitales, donde el dominicano se muere porque muchas veces no hay una cama para ser ingresado; donde los niños mueren al nacer por la falta de negligencia; donde madres mueren en labor de parto por falta de esto o de aquello; hoy en día vemos que ese dinero es usado para pagar el lujo de los turpenes que desgraciadamente parió esta patria.

Esto es República Dominicana, un país donde políticos se hacen ricos mientras el pueblo come mierda, ¡sí, mierda!, porque aquí nada sirve. No sirve la educación, no sirve la salud, los servicios básicos no existen, los sueldos son una miseria mientras la canasta básica familiar nadie la puede costear. Y mientras, el pueblo impotente debe soportar el descaro de un gobierno indolente, falso y burlón.

Y qué no decir de los puestos ocupados por ineptos, o mejor dicho las botellas, también favores políticos, mientras en el país millones de jóvenes con alta preparación se ven obligados a emigrar a otros países, o estar sentados en sus casas porque no tienen un padrino que les respalde para conseguir una posición digna para poder ejercer su profesión. ¿Al gobierno le importa?, ¡NO!

¿Seguridad?, ¿Qué diablos es eso?, aquí te matan hasta por respirar en la calle, te matan por una mierda de celular y ¡ay de ti! si le haces algo a un delincuente, porque el que va preso eres tú. Y así se pasan los días. Solo son atendidos los casos que tienen alcance mediático, los que llegan a las redes sociales y la gente empieza a hacer presión. ¿Pero y qué pasará con aquellos de los cuales la sociedad no tiene conocimiento?, ¡NADA!, se queda todo ahí, una simple denuncia y ya.

No podemos escribir poesías al gobierno porque no la merece. No podemos respetar al gobierno porque él mismo decidió perder ese respeto y robar a luz pública, total ¿quién se atreve a enjuiciarlos?, ¡NADIE! El pueblo ya no tiene palabras bonitas para este gobierno que nos tiene mal viviendo. La juventud no tiene esperanzas ni fe en nuestros gobernantes, pues nos han dado la espalda y la decepción es cada vez mayor.

República Dominicana clama por un cambio, el pueblo está despertando. Por lo pronto solo nos queda marchar y vestirnos de verde contra la impunidad. Escribir, denunciar, gritar, en fin sacar tanta mierda que nos han hecho tragar durante casi ocho años y repetir en nuestras mentes ¡Danilo, ya te queda poco. Dos años pasan volando!