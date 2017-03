Hay unos amigos por ahí apurando negociaciones para la casi inminente salida al aire de un canal de televisión, que transmitiría en línea abierta y por una red de cables con la finalidad de cubrir todo el país y más allá. Me dicen que el propósito es, principalmente, el de establecer con bases sólidas espacios noticiosos y/o de comentarios, para lo que se estaría en proceso de conquistar a un grupo de periodistas y reporteros con experiencia en los servicios informativos televisivos, completando el equipo con jóvenes prospectos captados en por lo menos dos de las escuelas universitarias de comunicación social. Se está detrás de un muy conocido y ya experimentado presentador de noticias, al que me dijeron que tienen ca$i convencido, y complementarían la imagen visual que brindará el canal con un par de divas de las que tienen amueblada la azotea. “Se están preparando con una sólida base económica para sortear las dificultades propias del arranque”, me confió un canchanchán de los gestores del proyecto, a quienes me identificaron como El Grupo del 17. No logré descifrar si es que son 17 los gestores, si saldrán un día 17 o vienen por el canal 17…

Nada todavía

Quizás por mi amistad personal cercana, reiterada, ratificada y confirmada con Miguel Vargas Maldonado haya quienes entiendan que debo estar más enterado de la cuenta de algunas de las cosas que tienen que ver con la cotidianidad de la Cancillería, en cuya relación de servidores hay amigos que creen estoy incluido. Tal vez por eso, en estos días me han llegado varios emails pidiéndome información sobre un supuesto y dizque casi inminente movimiento de embajadores y cónsules acreditados por el Gobierno dominicano ante regímenes amigos. He tratado de obtener información confiable sobre la especie, aunque sea oficiosa, pero no he conseguido nada. Dicen que vienen algunas remociones en el servicio exterior, pero dizque aunque las recomendaciones y hasta algunos decretos estarían listos, todavía no hay nada. ¡Huuummm..!