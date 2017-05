Guillermo Moreno estima faltan nombres claves tras apresamientos por Odebrecht

Santo Domingo.- El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, opinó este lunes que faltan nombres claves de la red de sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht.

Mediante documento, fija su posición a propósito de los apresamientos realizados hoy a presuntos implicados en el caso de sobornos y sobrevaluaciones de la empresa brasileña, instrumentado por la Procuraduría General de la República.

Este es el documento de Guillermo Moreno:

1.- Es inaceptable la exclusión de la empresa delincuente Odebrecht y sus ejecutivos de toda responsabilidad penal y que se le permita seguir operando en el país construyendo específicamente una obra sobrevaluada como la Central Termoeléctrica de Punta Catalina.

2.- Conforme los apresamientos realizados en el día de hoy se deduce que la lógica seguida por la Procuraduría General de la República ha sido centrar las imputaciones en los ministros y legisladores que tuvieron que ver con la construcción de las obras y aprobación de los contratos, resaltando de forma muy notoria la ausencia, entre los apresados de: Reynaldo Pared Pérez, Cristina Lizardo, Abel Martínez, Rubén Bichara y Gonzalo Castillo.

3.- No hay dudas que la Procuraduría General de la República ha hecho una investigación políticamente sesgada, en cuanto a los apresados, en su casi totalidad, son o miembros del PRM o pertenecen a facciones distintas de la que encabeza el presidente Danilo Medina dentro del PLD, cuando se conoce que ha sido este gobierno el que tiene el mayor monto en construcción de Odebrecht, además de haber desarrollado vínculos directos y estrechos con la empresa delincuente a través de Joao Santana y Mónica Moura, asesores de la campaña y reelección de Danilo Medina enviados expresamente por Odebrecht.

4.- La ausencia entre los apresados de Reynaldo Pared Pérez, Cristina Lizardo, Abel Martínez, Rubén Bichara y Gonzalo Castillo revela que el Procurador General de la República ha protegido a sus pares políticos dentro de la facción de Danilo Medina en el PLD quienes parecen que gozan de inmunidad para el robo público.

5.- En una investigación seria y responsable los nombres que se indican en los expedientes de Brasil y EE.UU., debieron ser apenas la “punta del iceberg”, correspondiendo al Ministerio Público dominicano investigar y seguirle el rastro a los sobornos y sobrevaluaciones hasta llegar a los nombres de los beneficiarios que no figuran en el expediente de los países mencionados.

6.- En un país presidencialista como la República Dominicana no es verdad que la empresa Odebrecht podía sobornar a ministros, directores y legisladores y sobrevaluar obras públicas de forma aislada. Por eso, la investigación no estará completa hasta que no incluya al actual presidente de la República Danilo Medina y a Leonel Fernández e Hipólito Mejía, ex presidentes durante el período 2000 al 2012.

7.- De igual forma en la investigación se debe incluir el origen de la financiación de la campaña y de la reelección de Danilo Medina y las operaciones y asesoría que realizaron Joao Santana y Mónica Moura altos ejecutivos de la empresa Odebrecht, detenidos por corruptos en Brasil y piezas claves en la distribución de fondos de origen ilícito para financiar las campañas en la República Dominicana y otros países del área.

8.- Del gobierno de Danilo Medina, de su procurador y de su justicia no esperemos ni una investigación seria ni sanciones para todos los implicados en el caso de los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht, razón por la cual la ciudadanía hoy más que nunca debe continuar su movilización y reclamo de: Cárcel para los corruptos, recuperación de lo robado, fin de la impunidad.