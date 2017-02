Hagámonos suizos

Si pido que la justicia sea igual para todos, alguien me observa: “¿Tú crees que estamos en Suiza?”; o que la Junta Central Electoral sea apartidista, otro me dice: “¿Tú crees que somos suizos?”; o que las decisiones nacionales dejen de ser materia exclusiva de un solo individuo: “Mira, no estamos en Suiza”; y si es lo de la basura, “Suiza…”; o que se eduque a la gente en el respeto a la naturaleza, “Suiza…”. Tanto, que ya me sueño en Ginebra brindando por Guillermo Tell, nuevo padre de la patria. Es más, hasta podría suceder que, para lograr ser un país civilizado, un día decidamos proclamar una nueva anexión. Esta vez a Suiza.