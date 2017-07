Un homenaje a Luis Estrella

Han sido 7 años en los cuales Luis estrella ha estado al frente de lo que antes se llamaba DGTT, que hoy es conocido como el INTRANT; hoy cerramos un ciclo donde el deber cumplido reina, un capitulo lleno de muchos avances, donde Don Luis demostró sus talentos, capacidades y solidaridad.

Desde muy pequeño he visto la labor incalculable que ha realizado Luis estrella a favor de los demás, pero sobre todo a favor de ese pueblo que tanto cariño él le posee “Rio San Juan”, demostrando con hechos, trabajando arduamente a favor de su gente en busca de soluciones a los problemas que le aquejan, acción por la cual me motive a seguirle y a quien he llegado admirar y respetar.

Me quedo corto a la hora de hablar de un ser humano tan especial; solo me queda agradecer este tiempo a su lado donde me enseño grandes cosas, donde tuve la oportunidad de caminar y trabajar a su lado, de conocerle a fondo, razones por las cuales él se convirtió en un padre para mí, al cual respeto, admiro, pero sobre todo le seré leal por siempre, estoy totalmente convencido, de que este nuevo capítulo dará inicio a nuevas oportunidades, estoy consciente de que usted continuara con su labor social, con esa actitud solidaria que le caracteriza.

Al recorrer las calles junto a usted he sido testigo del cariño que mucha gente le tiene, de su alegría cada vez que les ven y su deseo de llegar hacia sus brazos y abrazarle, gesto que demuestra que tiene usted su valoración y respeto, es hermosa ver en cada acto cuando lo reciben con una gran algarabía y un sin número de aplausos, demostrando así, que usted es un verdadero líder.

Al igual que yo, hay muchas personas que hoy se ponen de pie y aplauden a este buen hombre, le rinden un homenaje a lo grande, porque Luis es alguien que siempre tiene palabras que te motivan, palabras con pasión, poseedor de un gran cariño para quienes les rodean, hablar de usted es hablar del arte de la escritura y lectura, hablar de la sabiduría, alguien excepcional.

Todo lo dicho en este escrito queda corto para lo que Don Luis se merece, esto solo es un pequeño homenaje a un gran hombre, palabras llenas de mucha admiración y respeto. Hoy se cierra un capítulo, pero da inicio a otro mucho mejor, donde caminaremos todos juntos a su lado; termino diciendo que gracias por inspirarme a ser un buen hombre como usted, estaré junto a usted siempre.